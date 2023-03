Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag leicht schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.298,54 Punkten nach 3.305,03 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 6,49 Punkten bzw. 0,20 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.665,35 Zählern und damit um 0,13 Prozent oder 2,15 Punkte tiefer.

Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen freundlich. Marktteilnehmer hoffen auf eine Stabilisierung nach den deutlichen Kurseinbußen zu Wochenbeginn. An der New Yorker Wall Street hat sich die Lage bereits etwas beruhigt. Die Märkte in Asien zeigten sich heute früh hingegen klar im Minus. Am Montag hatte der ATX vor dem Hintergrund der kursierenden Sorgen um den US-Bankensektor um deutliche 4,08 Prozent verloren.

Die Turbulenzen im US-Bankensektor dürften an den Finanzmärkten wohl weiterhin die Hauptrolle spielen. Allerdings kommen am Nachmittag Inflationszahlen aus den USA hinzu. Vor der Eskalation rund um die US-Bank SVB war den Teuerungsdaten eine entscheidende Bedeutung für den Kurs der Federal Reserve zugestanden worden. Die Turbulenzen haben die Zinserwartungen an die Fed aber erheblich gedrückt.

Unter den heimischen Einzelwerten mussten Mayr-Melnhof nach Zahlenvorlage ein Minus von 3,4 Prozent verbuchen. Der Kartonhersteller hat 2022 mehr Gewinn gemacht. Das Unternehmen verwies heute in einer Aussendung auf ein signifikantes Wachstum durch Akquisitionen des Vorjahres sowie auf eine gute Nachfrage. Der Jahresüberschuss legte gegenüber 2021 um 81 Prozent auf 345 Mio. Euro zu. Die Dividende für 2022 soll auf 4,20 Euro je Aktie angehoben werden, für 2021 waren 3,50 Euro je Titel ausgeschüttet worden.

Bei den Bankwerten knüpften Erste Group mit minus 0,4 Prozent an die klaren Vortagesverluste an. BAWAG zeigten sich hingegen mit plus 0,2 Prozent gut behauptet. Raiffeisen tendierten 0,5 Prozent befestigt.

Zu den größeren Gewinnern zählten im Frühhandel Semperit mit plus 3,3 Prozent auf 25,15 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von 20,1 auf 27,2 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde hingegen bestätigt.

ger/fpr

