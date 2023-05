Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag leicht schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit leicht schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.250,87 Punkten nach 3.258,65 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein kleines Minus von 7,78 Punkten bzw. 0,24 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.640,28 Zählern und damit um 0,18 Prozent oder 2,96 Punkte tiefer.

Nach verhaltenen Vorgaben von den Übersee-Märkten startete das europäische Umfeld nur wenig verändert in die Handelswoche. Im Blick stehen die europaweit laufende Berichtssaison sowie der Bank-Sektor. Die ins Straucheln geratene US-Bank First Republic wird vom US-Finanzkonzern JPMorgan Chase übernommen, war am Vortag bekannt geworden. Zudem halten sich einige Anleger im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden Notenbank-Entscheidungen bereits zurück.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Datenseitig richtet sich der Fokus am Vormittag auf die Konsumentenpreise sowie die Geldmenge in der Eurozone. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Industrieaufträgen zur Veröffentlichung an.

Die heimischen Bankwerte zeigten sich mit positiven Vorzeichen. So stiegen Erste Group um 1,1 Prozent. Raiffeisen verbesserten sich um 0,4 Prozent und BAWAG gewannen leicht um 0,2 Prozent.

Keine einheitliche Richtung fanden bis dato die Ölwerte. Während OMV um 0,5 Prozent zulegen konnten, büßten Schoeller-Bleckmann gut ein Prozent ein.

Palfinger stiegen um 1,8 Prozent auf 30,40 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" nach der jüngsten Zahlenvorlage des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers bestätigt. Das Kursziel wurde ebenfalls unverändert belassen und beläuft sich auf 40,00 Euro.

Die Aktien von Addiko, der Post sowie des Verbund werden heute ex-Dividende gehandelt.

ger/spa

ISIN AT0000999982