Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Abgaben

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit Abgaben tendiert. Übersee-Vorgaben fielen gemischt aus, denn während es in Asien mehrheitlich nach unten ging, hatte die Wall Street am Freitag noch im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 10 Uhr um 0,50 Prozent auf 3.209,25 Zähler nach. Der ATX Prime sank um 0,45 Prozent auf 1.608,49 Einheiten.

Unter Druck gerieten die Märkte in Europa von den Nachrichten zur Corona-Lage in China. Dort wurde vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen am Sonntag der erste Corona-Tote seit gut einem halben Jahr gemeldet. Marktteilnehmer fürchten jetzt, dass nach der jüngsten Lockerung die Corona-Restriktionen in China wieder verschärft werden.

Konjunkturdatenseitig richtete sich die Aufmerksamkeit nach Deutschland. Dort hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene deutlich abgeschwächt, allerdings von hohem Niveau aus. Im Oktober stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 34,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate mit 45,8 Prozent noch wesentlich höher gelegen. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise um 4,2 Prozent zurück. Es war der erste Rückgang seit Mai 2020.

Weitere Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften im Verlauf des Handelstages Mangelware bleiben. Diesseits des Atlantiks schenken diese Woche Investoren den Einkaufsmanagerindizes Aufmerksamkeit, ebenso wie dem ifo-Geschäftsklima in Deutschland. In den USA blicken Marktbeobachter vor allem auf die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Letztere werden aufgrund des Thanksgiving-Feiertags bereits am Mittwoch veröffentlicht.

Unternehmensseitig stand das Biotech-Unternehmen Marinomed mit frischen Zahlen im Fokus. Es hat in den ersten drei Quartalen den Umsatz um 24 Prozent auf 7,1 Mio. Euro gesteigert. Unterm Strich erzielte das Unternehmen einen Verlust von 5,8 Mio. Euro, nach 6,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Titel gaben zuletzt um 1,4 Prozent nach.

Die Analysten der Erste Group haben indes nach den jüngsten Zahlen zum dritten Quartal der Polytec ihr Anlagevotum für die Aktie von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel für die Titel des Autozulieferers wurde gleichzeitig von 6,8 auf 5,9 Euro gekappt. Die Papiere verloren zuletzt 1,0 Prozent auf 4,93 Euro.

Die Erste Group meldete sich zudem auch zur Andritz zu Wort. Hier haben die Experten ihr Kursziel von 61,00 auf 64,00 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt. Die Aktien gewannen 0,3 Prozent auf 52,5 Euro.

Bei den weiteren Einzelwerten bewegten sich die Anteile an der s Immo erneut stark. Sie sackten um fast sieben Prozent ab. Am Freitag hatten die Titel 11,7 Prozent abgegeben.

sto/mik

ISIN AT0000999982