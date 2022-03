Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Abschlägen

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 10.00 um 0,63 Prozent auf 3.308,69 Zähler nach, auch der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,59 Prozent auf 1.665,89 Einheiten. Damit tendiert der Wiener Markt gegen den tendenziell freundlichen europäischen Börsentrend und folgt den Handelsplätzen aus Übersee, die sich mehrheitlich schwächer zeigten.

Der Krieg in der Ukraine und all seine Auswirkungen hatten am Mittwoch wieder deutlich stärker auf die Marktstimmung gedrückt. Befeuert wurden die Sorgen dann im Handelsverlauf zusätzlich von Aussagen des russischen Präsidenten Putin, denen zufolge "feindliche Staaten" Erdgas mit Rubel bezahlen sollten. Diese Meldung ließ die Ölpreise wieder anziehen.

Politisch steht am Donnerstag vor allem das Gipfeltreffen der NATO, der Siebener-Gruppe wichtiger Industrieländer (G-7) und der Europäischen Union (EU) im Fokus, konjunkturdatenseitig sind es die Einkaufsmanagerindizes. "Der Krieg in der Ukraine, der sprunghafte Anstieg der Energiepreise und die Sanktionen des Westens gegen Russland haben wirtschaftliche Auswirkungen. Dies macht sich als erstes bei den Frühindikatoren bemerkbar. Vor diesem Hintergrund werden die heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes mit großem Interesse verfolgt", meinen die Experten der Helaba.

Der Vormittagshandel in Wien war auf Meldungsebene bisher sehr ruhig. Die CA Immo hat im abgelaufenen Jahr den bisher höchsten Nettogewinn der Unternehmensgeschichte erzielt, wurde am Vorabend nach Börsenschluss bekannt. Die Aktien gaben bisher in Reaktion 0,69 Prozent nach.

Einen Analystenkommentar gab es zu Palfinger. Die Berenberg Bank hat das Kursziel für die Titel von 37,0 auf 32,5 Euro gesenkt, und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Die Aktien des Kranbauers konnten bisher 1,22 Prozent auf 24,80 Euro zulegen.

Unter den Schwergewichten gewannen Raiffeisen Bank International 0,86 Prozent, Erste Group (minus 0,03 Prozent) und BAWAG (minus 0,79 Prozent) lagen hingegen im negativen Terrain. Auch die OMV büßte 1,55 Prozent ein, Verbund rutschten nach den herben Vortagesverlusten erneut 1,52 Prozent ab.

kat/ger

ISIN AT0000999982