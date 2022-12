Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Abschlägen

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gab bis 10.00 Uhr um 0,33 Prozent auf 3.149,99 Punkte nach, der breiter gefasste ATX Prime fiel ebenfalls um 0,33 Prozent auf 1.574,85 Zähler. Auch die übrigen europäischen Börsenplätze kamen zum Wochenausklang nicht richtig in Schwung, das Geschäft blieb verhalten.

"Am Aktienmarkt kann vor den anstehenden Inflationszahlen in den USA und den Notenbankentscheidungen in der nächsten Woche (Fed, EZB, BoE) eine gewisse Kaufzurückhaltung beobachtet werden", schreibt die Helaba.

Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen weiterhin die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen. Einen Hinweis auf die Inflation im November und auch die Zinsentscheidung der Fed könnten die am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Erzeugerpreisen bringen.

"Die Vorgaben für die monatliche Veränderung sind uneinheitlich. So weisen die wieder höheren Erdgaspreise auf Anstiegspotenzial hin, während die Benzinpreise rückläufig waren und einen dämpfenden Einfluss haben. Klar dürfte hingegen sein, dass die Jahresraten sowohl beim Gesamtindex als auch bei den Kernpreisen sinken", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld der Datenveröffentlichung.

In Wien blieb es meldungsseitig bisher still, auch von Analystenseite kamen noch keine Impulse. Die kräftigsten Kursgewinne fuhren bisher Marinomed (plus 4,3 Prozent) ein, gefolgt von UBM (plus 2,2 Prozent) und Kapsch TrafficCom (plus 2 Prozent).

Papiere mit Bezug zur Luftfahrtbranche wurden vor dem Wochenende verkauft. Die Aktien von Luftfahrtindustriezulieferer FACC büßten rund zwei Prozent ein, bei Frequentis, einem Spezialisten für Flugkommunikation, ging es um 1,7 Prozent nach unten. Flughafen Wien fielen um 1,4 Prozent und auch Airline Caterer Do&Co mussten ein Minus von 1,3 Prozent hinnehmen.

kat/spo

ISIN AT0000999982