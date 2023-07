Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Aufschlägen

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag am Vormittag mit Aufschlägen tendiert. Vorbörslich war noch ein schwächerer Start erwartet worden. Der Leitindex ATX legte nach einer Dreiviertelstunde im Handel 0,55 Prozent zu auf 3.204,09 Punkte. Der marktbreitere ATX Prime gewann 0,46 Prozent bei 1.621,23 Einheiten.

Die Zinserhöhungserwartungen hätten sich zurückgebildet, schrieben die Analysten der Helaba. "In den USA war in den letzten Tagen der schwächere Preisdruck dafür verantwortlich und eher enttäuschende Konjunkturdaten." Währenddessen hätten sich EZB-Ratsmitglieder jüngst mit eher vorsichtigen Einschätzungen hervorgetan.

Laut den Commerzbank-Marktexperten suchen die Anleger dann weiter nach Rückschlüssen aus den Ergebnissen der brummenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche vorsichtig.

Datenseitig seien dann die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe am Nachmittag zu beachten. "Nur ein überraschend kräftiger Rückgang der Erstanträge könnte Erwartungen weiterer Zinserhöhung (der US-Notenbank Fed; Anm.) wieder forcieren", so die Helaba-Experten.

In Frankreich bleibt die Unternehmensstimmung stabil. Im Juli lag das Geschäftsklima wie im Vormonat bei 100 Punkten, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

Zu den Einzelwerten in Wien war die Meldungslage in der Früh noch recht dünn. Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die AMAG-Aktien von 29 auf 32,8 Euro je Titel angehoben, die Empfehlung "Hold" wurde bestätigt. Der Abwärtstrend bei den Aluminiumpreisen bleibe zwar vorerst bestehen, die Entwicklung werde aber schwächer, so die Marktexperten. Die Aktien wurden in der Früh noch nicht gehandelt und notierten wie am Vorabend bei 32,4 Euro.

Die Papiere von Do&Co gaben am Tag der Hauptversammlung des Konzerns um 0,3 Prozent nach. Gefragt waren zudem die im ATX schwergewichteten Banken: Die Titel der Erste Group verteuerten sich um 1,2 Prozent. BAWAG legten nach ihren starken Vortagesgewinnen nochmals um 0,6 Prozent zu. Bei der Raiffeisen Bank International fiel das Plus mit 0,3 Prozent etwas geringer aus.

Die deutlichsten Verluste gab es bei den Semperit-Aktien mit minus 1,9 Prozent.

ISIN AT0000999982