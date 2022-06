Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit deutlichem Minus

Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag deutlich nachgegeben. Nach den Verlusten vom gestrigen Donnerstag infolge der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte auch vor dem Wochenende die Stimmung an den Märkten negativ bleiben. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 10.10 Uhr zuletzt mit einem Minus von 1,95 Prozent bei 3.252,09 Punkten. Der ATX Prime verlor 1,83 Prozent auf 1.636,92 Punkte.

Der gestrige Donnerstag stand ganz im Zeichen der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbanker leiteten mit dem Ende der Netto-Anleihekäufe die geldpolitische Wende ein. Zudem wird der Leitzinssatz im Kampf gegen die Inflation im Juli um 25 Basispunkte angehoben. Die europäischen Märkte gerieten nach der Zinssitzung unter Druck. "Obwohl die meisten Marktteilnehmer mit einer Zinswende im Sommer gerechnet haben, kam die Ankündigung doch für viele anscheinend überraschend", kommentierte der Marktexperte Christian Henke von IG Markets.

Gegenwind kam am heutigen Freitag auch von den schwachen Vorgaben der US-Börsen. Diese schlossen sich gestern ihren europäischen Pendants an und schlossen deutlich schwächer. Die weiteren Renditeanstiege bei US-Staatsanleihen machen die Festverzinslichen Papiere zunehmend zu einer attraktiven Alternative zu Aktien und belasten diese damit.

Vor dem Wochenende richten sich die Blicke nun auf wichtige Daten aus Übersee. Am Nachmittag stehen die US-Verbraucherpreisdaten für den Monat Mai auf der Agenda. Vor allem im Hinblick auf die nächste Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche, dürften die Zahlen besonders genau beobachtet werden. Am Markt wird damit gerechnet, dass der Preisauftrieb in den USA weiterhin hoch bleiben dürfte.

Am Markt ist man sich jedoch nicht einig, wie die Anleger auf die heutigen Zahlen reagieren könnte. Bei einer Teuerungsrate von 8,4 Prozent oder höher rechnet der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda mit einer Flucht aus Risiko über alle Anlageklassen hinweg. Liege die Teuerung "nur" bei höchstens 8,2 Prozent, könne indes eine Erleichterungsrally einsetzen, weil dann die Zinserwartungen an die Fed sänken, glaubt Halley.

Mit Blick auf die Einzelwerte in Wien dominierten bisher die Verlierer. So gaben die Aktien der beiden Banken Raiffeisen Bank International (minus 2,7 Prozent) und Erste Group (minus 2,2 Prozent) deutlich nach. Auch die Titel der BAWAG verloren 1,4 Prozent. Daneben tendierten auch Andritz um 2 Prozent schwächer und OMV verloren über 5 Prozent, wobei die Titel heute mit einem Dividendenabschlag handeln.

Die Anteile des Ziegelherstellers Wienerberger verloren zuletzt 2,4 Prozent auf 24,36 Euro. Ein Analystenkommentar sorgte hierbei möglicherweise für etwas Abwärtsdruck. Zwar bestätigten die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktie. Jedoch wurde das Kursziel von 43,00 auf 38,00 Euro gesenkt.

pma/spo

