Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit klaren Verlusten

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Abschlägen in den Handel gestartet. Nach der leichten Erholung vom gestrigen Donnerstag, brachten erneute Meldungen aus dem Krieg in der Ukraine auch den heimischen Leitindex ATX wieder unter Druck. In den frühen Morgenstunden gab es Berichte über den Beschuss der Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk in der Nähe der Großstadt Saporischja. Ein Brand in einem Gebäude der Anlage konnte laut Ministeriumsangaben inzwischen gelöscht werden.

Zuletzt stand der ATX gegen 9.40 Uhr mit einem klaren Minus von 2,13 Prozent bei 3.088,14 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime verlor zuletzt 2,10 Prozent auf 1.562,15 Einheiten. Europaweit ging es zum Handelsstart deutlich nach unten mit den Kursen.

An den Finanzmärkten richtet sich weiterhin der volle Fokus auf den Krieg in der Ukraine. Wie die Experten der Helaba kommentieren, seien die Sorgen groß, womit sich die Frage stelle wie sich der Krieg und die Sanktionen auf Inflation und Konjunktur auswirken. Zuletzt haben sich die Notenbanken im Hinblick auf geldpolitische Straffungen zur Eindämmung der Inflation bereits vorsichtiger gezeigt.

Konjunkturdaten dürften aufgrund der weiterhin angespannten Lage in der Ukraine in den Hintergrund treten. Bereits vor Handelsstart war bekannt geworden, dass die deutschen Exporte im Jänner überraschend gesunken sind. Am Nachmittag folgen zudem Zahlen vom US-Arbeitsmarkt.

Die österreichische Wirtschaft ist im vorigen Jahr real um 4,5 Prozent gewachsen, wie die Statistik Austria am Freitag bekannt gab. Damit war der BIP-Anstieg etwas geringer als die noch Ende Jänner von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr erwarteten 4,6 bis 4,7 Prozent. In Summe blieb die Wirtschaftsleistung 2021 knapp unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

Bei den heimischen Bankenwerte ging es am Freitag nach den Zuwächsen von gestern wieder nach unten. Die Papiere der Erste Group verloren klare 5,3 Prozent und für die Aktien der Raiffeisen Bank International ging es um 1,3 Prozent nach unten. Auch die Anteile des Ölriesen OMV verloren 4,6 Prozent. Deutliche Verluste von 3,7 Prozent verbuchten auch die Aktien von AT&S.

Unter den wenigen Gewinnern fanden sich die zuletzt stark unter Druck geratenen Stromversorgers Verbund (plus 2,3 Prozent). Die Papiere von Frequentis legten um 1,9 Prozent zu.

Die Titel der Telekom Austria starteten mit Verlusten von 2,7 Prozent. Der heimische Telekomkonzern erhöht auch für 2021 die Dividende geringfügig. Bei der kommenden Hauptversammlung wird eine Ausschüttung von 0,28 Euro je Aktie vorgeschlagen.

pma/spo

ISIN AT0000999982