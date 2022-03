Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit klaren Verlusten

Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag klare Verluste verbucht. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 9.50 Uhr mit einem Minus von 0,85 Prozent bei 3.305,89 Einheiten. Der etwas breitere ATX Prime gab ebenso um 0,76 Prozent auf 1.666,45 Punkte nach.

Die positiven Vorgaben der Börsen in den USA und Fernost konnten die europäischen Märkte zum Start nicht stützen. Weiterhin bestimmendes Thema an den Börsen bleibt das Geschehen im Ukraine-Krieg. Während sich eine baldige Deeskalation laut Experten weiter nicht abzeichnet, steht am heutigen Nachmittag ein wichtiges Telefonat zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping an, bei dem vor allem der Krieg in der Ukraine thematisiert werden dürfte.

China ist zwar der wichtigste Verbündete Russlands, lässt aber bei dem Angriff auf die Ukraine eine gewisse Distanz erkennen. Zuletzt seien die Hoffnungen auf eine baldige Einigung zwischen Russland und der Ukraine wieder gesunken, wie die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick kommentierten. Am Markt habe das auch für eine gebremste Risikobereitschaft der Anleger gesorgt.

Etwas Erleichterung brachten hingegen Meldungen, wonach Russland fällige Zinszahlungen auf Anleihen im Volumen von 117 Millionen Dollar offenbar bedienen konnte. Die strengen Sanktionen des Westens infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine hatten zuletzt befürchten lassen, dass ein Zahlungsausfall Russlands droht.

Industriewerte zeigten sich am Wiener Aktienmarkt am Freitagvormittag gut gesucht. So legten die Titel des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer um klare 2 Prozent zu, die Titel der AMAG gewannen 1,9 Prozent und die Aktien des Kranherstellers Palfinger tendierten um 1,7 Prozent höher. Die Bankenwerte gaben hingegen nach. Während die Titel der Erste Group um 0,4 Prozent verloren, verbuchten Raiffeisen Bank International ein klares Minus von 2,3 Prozent.

Nach den deutlichen Zugewinnen von gestern infolge der starken Zahlen zum Geschäftsjahr 2021, verloren die Anteile des Verbund am Vormittag fast 4 Prozent. Auch bei den Titeln von Mayr-Melnhof belief sich das Minus zuletzt auf 1,2 Prozent bei 162,40 Euro. Die Analysten der Deutsche Bank (DB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Kartonherstellers infolge der Ergebnisse 2021 von 175 auf 170 Euro gesenkt. Die "Hold"-Empfehlung wurde unterdessen bestätigt. Der heimische Konzern werde laut DB-Experte Matthias Pfeifenberger weitere Preiserhöhungen vornehmen müssen. Ein stärkerer Druck auf die Margen sei somit unvermeidlich.

Auch zu den Papieren der Post lag ein Analystenkommentar vor. Die Experten der Berenberg Bank sehen das Kursziel weiterhin bei 30 Euro und bestätigten auch ihr "Hold"-Votum. Das Vorjahr sei für die Post sehr erfolgreich gewesen. Für das laufende Jahr 2022 erwarten die Berenberg-Experten, dass der heimische Brief- und Paketzusteller jedoch "etwas zu kämpfen haben" wird. Am Vormittag tendierten die Titel der Post um 0,6 Prozent schwächer bei 33,20 Euro.

