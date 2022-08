Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Kursgewinnen

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit höheren Kursen gezeigt. Der ATX kletterte bis 10.00 Uhr um 0,66 Prozent auf 2.934,89 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,69 Prozent auf 1.485,37 Einheiten. Auch bei den den wichtigsten europäischen Aktienbarometern zeichnet sich nach den jüngsten Verlusten eine Erholung ab - doch die Marktsituation bleibt angesichts von Zinserhöhungssorgen und Rezessionsängsten volatil.

Im Handelsverlauf werden die deutschen Konsumentenpreise für den Monat August erwartet - ein weiterer Anstieg der Inflationsrate ist zu erwarten, meinen die Ökonomen der Helaba. "Die wichtigen Notenbanken haben in Jackson Hole und danach deutlich gemacht, dass die Inflationsbekämpfung fortgesetzt wird und mit kräftigen Zinserhöhungen zu rechnen ist, auch wenn die Konjunktur darunter leiden sollte", schreibt die Helaba weiter.

Am Geldmarkt wird für die Eurozone inzwischen auch auf eine sehr große Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte spekuliert - eine Anhebung um 0,50 Punkte ist bereits fest in den Kursen eingerechnet. Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB ist am 8. September.

In Wien stehen heute einige Ergebnisveröffentlichungen im Fokus. Die Pierer Mobility meldete für das erste Halbjahr 2022 einen deutlichen Ergebnisrückgang. Bereits am Vorabend gab das Unternehmen bekannt, die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 zu erhöhen. Die Erlöse sollen gegenüber 2021 nun um 10 bis 15 Prozent anstatt um 6 bis 10 Prozent steigen. Die Titel reagierten mit einem kräftigen Kursplus von 5,7 Prozent.

Verhalten fiel dagegen die Marktreaktion auf die Zahlen von Porr und Warimpex aus. Die Anteilsscheine beider Unternehmen notierten bisher prozentuell unverändert. Der Baukonzern Porr hat seine Produktionsleistung im ersten Halbjahr 2022 um gut 10 Prozent gesteigert und seinen Gewinn deutlich ausgebaut. Der Auftragsbestand befindet sich mit mehr als 8 Mrd. Euro auf Rekordniveau.

Warimpex hat im ersten Halbjahr seinen Gewinn gegenüber der ersten Jahreshälfte 2021 von 1,7 Mio. auf 13,4 Mio. Euro verbessert. Geholfen hat dem Unternehmen, das etwa die Hälfte seines Geschäfts in Russland macht, auch eine deutliche Aufwertung des russischen Rubel.

Daneben gab es eine Analystenstimme zu Schoeller-Bleckmann. Die Erste Group hat das Rating für die Titel des Ölfeldausrüsters von "Accumulate" auf "Buy" angehoben und auch das Kursziel von 44,8 auf 74,5 Euro erhöht. Die Papiere zeigten sich um 1,2 Prozent fester auf 60,60 Euro.

Weiterhin unter Druck blieben Versorger. EVN-Papiere gaben um 1,7 Prozent nach. Verbund fielen bisher um 1,6 Prozent - die Aktien hatten am Vortag bereits mehr als zehn Prozent eingebüßt. Der für Strompreise relevante September-Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas hatte zuletzt um 17,5 Prozent abgegeben, was sich auf die Kurse von europäischen Versorgern am Vortag deutlich ausgewirkt haben dürfte. Versorger-Aktien dürften zudem auch weiter unter den europaweit laufenden Diskussionen über eine Übergewinnsteuer für Profiteure der hohen Energiepreise leiden.

kat/spa

ISIN AT0000999982