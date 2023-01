Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Kursgewinnen

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitagvormittag fester gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 10.00 Uhr um 0,65 Prozent auf 3.301,26 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,58 Prozent auf 1.658,25 Zähler zu. Damit könnte sich der heimische Markt ein wenig von den Vortagesverlusten erholen - am Donnerstag hatten US-Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, die Marktstimmung international belastet.

"Die Volatilität an den Finanzmärkten ist erhöht, was wohl auch damit zu erklären ist, dass es Unsicherheit über den geldpolitischen Ausblick gibt. Gerüchte über kleinere Zinsschritte der EZB wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. So gab es von EZB-Präsidentin Lagarde gestern keine Hinweise darauf, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen abschwächen könnte", schreiben die Marktexperten der Helaba.

Hinsichtlich der weiteren geldpolitischen Entwicklung hoffen Marktbeobachter, dass die Notenbankchefin bei ihrem Auftritt auf einer Podiumsdiskussion in Davos Einblicke in die Zinsüberlegungen der Europäischen Zentralbank geben wird.

Datenseitig kamen am Freitag in der Früh Zahlen aus Deutschland, die aber keine nachhaltigen Bewegungen am Markt auslösten. So stiegen die Produzentenpreise im Dezember im Jahresvergleich um 21,6 Prozent. Im August und September waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, mit einer Rekordrate von 45,8 Prozent gestiegen. Seither ist der Preisauftrieb rückläufig. Am Nachmittag stehen dann US-Immobiliendaten im Fokus, deren Vorgaben sind laut Helaba negativ.

Die Meldungslage für Wiener Werte blieb bisher mager, eine Analystenstimme gab es zur voestalpine. Die Deutsche Bank bestätigte in einer aktuellen Analyse die Kaufempfehlung für die Papiere und erhöhte das Kursziel von 31 auf 33 Euro. Die Aktien kletterten in Reaktion um zwei Prozent auf 29,02 Euro.

Ölwerte zeigten sich europaweit gesucht, die heimischen Werte konnten sich etwas von den kräftigen Vortagesverlusten erholen. OMV stiegen um rund ein Prozent, bei Schoeller-Bleckmann ging es mit plus 2,7 Prozent etwas deutlicher nach oben. Ebenfalls überwiegend fester zeigten sich am Vormittag Bankaktien. Erste Group verbesserten sich um 0,6 Prozent, BAWAG gewannen 0,5 Prozent. Gegen den Branchentrend leichter zeigten sich Raiffeisen Bank International, sie gaben um ein Prozent nach.

