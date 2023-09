Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Kursverlusten

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.152,50 Punkten nach 3.175,66 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Minus von 23,16 Punkten bzw. 0,73 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.596,99 Zählern und damit um 0,67 Prozent oder 10,79 Punkte tiefer.

Nach negativen Vorgaben von den Übersee-Märkten zeigten sich auch die europäischen Leitbörsen von ihrer schwächeren Seite. Die Stimmung an den Märkten ist angesichts von US-Zins- und europäischen Konjunktursorgen weiterhin getrübt, hieß es von Analystenseite.

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juli etwas stärker heruntergefahren als gedacht, wurde heute früh bekannt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,8 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet.

In den USA ist der Fokus datenseitig am Nachmittag dann auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gerichtet. Sehr dünn fiel bis dato die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen aus.

Zu den größeren Verlierern unter den Einzelwerten zählen am Vormittag AT&S mit einem Abschlag in Höhe von 2,5 Prozent. voestalpine gaben um gut zwei Prozent nach und BAWAG büßten knapp zwei Prozent an Wert ein.

Fester tendierten hingegen Kapsch TrafficCom und legten um 1,5 Prozent zu. UBM verbesserten sich um 1,4 Prozent und s Immo gewannen um 0,8 Prozent.

