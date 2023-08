Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit leichten Aufschlägen

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch im Frühhandel moderat zugelegt. Der heimische ATX gewann bis etwa 10 Uhr 0,21 Prozent auf 3.174,26 Punkte. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es um 0,18 Prozent auf 1.606,86 Zähler hoch. Vorbörslich hatte sich noch ein wesentlich höheres Plus angedeutet.

Wie heute in der Früh bekannt wurde, ist die chinesische Wirtschaft in die Deflation gerutscht. Eine schwache Konsumnachfrage sowie Probleme am Immobilienmarkt führten im Juli zu einem Rückgang des allgemeinen Preisniveaus um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechne nicht mehr mit Zinsanhebungen durch die Notenbanken Fed und EZB, schreiben dann die Analysten der Bank Helaba. "Weder in den USA noch in der Eurozone wird mehrheitlich mit einem weiteren Schritt gerechnet." Im Vorfeld der US-Inflationszahlen, die morgen veröffentlicht werden sollen, gebe es keine wichtigen Datenveröffentlichungen mehr.

In Wien gaben die Aktien der voestalpine nach Zahlen um kräftige 2,2 Prozent nach. Der Stahlkonzern hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres unterm Strich und nach Steuern deutlich weniger verdient als noch vor einem Jahr. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde mehr als halbiert. Sowohl die Analysten der Baader Bank als auch jene der Erste Group zeigen sich in einer ersten Reaktion wenig überrascht von den Zahlen. Die Experten der Erste Group hatten mit einer "neutralen Aktienpreisreaktion" gerechnet.

Deutliche Abgaben verzeichneten auch die Anteile von Kapsch TrafficCom, die Titel gaben 1,4 Prozent nach.

Marinomed-Papiere verteuerten sich um 2,8 Prozent. Marinomed hat eine langfristige Partnerschaft mit einer Firma aus Shanghai angekündigt. Laut den Experten der Erste Group sei die Nachricht positiv und dürfte die Marinomed-Aktie stützen, es fehlten aber noch Details, schrieben sie in der Früh.

Teilweise zulegen konnten die am Vortag schwer gebeutelten Bankwerte. Nach der überraschenden Ankündigung einer Sondersteuer für Übergewinne von Banken in Italien waren europaweit Finanzwerte deutlich unter Druck geraten. Am Mittwoch legten BAWAG leichte 0,1 Prozent zu, für die Raiffeisen Bank International (RBI) ging es wieder um 0,5 Prozent nach oben. Papiere der Erste Group gaben hingegen erneut 0,1 Prozent nach.

