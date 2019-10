Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit minus 0,08 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel knapp behauptet präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.919,44 Punkten nach 2.921,91 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein kleines Minus von 2,47 Punkten bzw. 0,08 Prozent.

Die klaren Eröffnungsverluste beim ATX wurden damit rasch und merklich eingegrenzt. Unterstützend wurde eine freundliche Stimmung an den europäischen Leitbörsen gewertet. Der Handelsstreit zwischen den USA und China steht aber unverändert im Blickfeld der Akteure.

In Wien rutschten bei mageren Umsätzen die Valneva-Aktien 4,3 Prozent tiefer und markierten damit den letzten Platz auf der Kursliste. Strabag notierten ebenfalls bei einem dünnen Handelsvolumina um 1,5 Prozent ins Minus. Die Addiko-Aktie steht mit einem Rückgang von 1,4 Prozent weiterhin unter Druck. Bereits an den zwei vorangegangen Börsentagen waren die Titel in Summe um mehr als 15 Prozent eingebrochen.

Die OMV-Titel schwächten sich um ein Prozent ab. Der Öl- und Gaskonzern hat im dritten Quartal etwas wenig Öl gefördert als im Vorquartal und konnte nur geringere Öl- und Gaspreise realisieren.

Zulegen konnten unter den Schwergewichten Erste Group mit plus 0,6 Prozent. Andritz steigerten sich ebenfalls um 0,6 Prozent. voestalpine stärkten sich um moderate 0,1 Prozent und Raiffeisen Bank International verbilligten sich um magere 0,1 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.474,86 Zählern und damit um 0,11 Prozent oder 1,68 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich zehn Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und fünf unverändert. In sieben Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 3.312 (Vortag: 228.055) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 46259,52 (6,04) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

(Schluss) ste

ISIN AT0000999982