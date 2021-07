Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit minus 0,55 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Verlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gab kurz nach 10.15 Uhr 0,55 Prozent auf 3.417,38 Punkte. Für den ATX-Prime ging es um 0,53 Prozent auf 1.736,86 Zähler hinab.

"Der Wochenstart verläuft datenseitig ruhig und auch vonseiten der Notenbanken steht außer einem Fed-Vertreter am späten Nachmittag kein Eintrag im Kalender", erläuterten die Analysten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Im weiteren Wochenverlauf müsse aber eine wahre Flut an US-Daten verarbeitet werden. Zu nennen seien die preislichen Entwicklungen im Juni sowie die ersten Stimmungsbarometer der Industrie und unter Verbrauchern im laufenden Monat.

Hinsichtlich des Corona-Infektionsgeschehens steigt in der wichtigen Eurozonen-Volkswirtschaft Deutschland die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wieder leicht, allerdings sei das im Vergleich zu den Nachbarländern aber nach wie vor niedrig, schrieben die Commerzbankexperten. "Anders stellt sich die Lage in Großbritannien dar, wo sich die Delta-Variante weiterhin stark ausbreitet. Die Niederlande verschärfen die Corona-Maßnahmen."

Branchenseitig zeigten sich Bankentitel einheitlich schwächer. Erste Group verloren dabei 1,03 Prozent. BAWAG gaben um 1,68 Prozent nach. Für die Titel der Raiffeisen ging es um 0,79 Prozent hinab.

Ebenfalls im Minus zeigten sich die Wertpapiere der OMV, die um 0,43 Prozent nachgaben. Die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann verloren 2,30 Prozent. Der Ölpreis war mit leichten Verlusten in die Woche gestartet.

Auch frische Analysen rückten in den Fokus: Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Titel des heimischen Stahlkonzerns voestalpine von 36 auf 37 Euro leicht angehoben. Die Analageempfehlung lautet laut dem Experten Bastian Synagowitz weiter auf "Hold". Zuletzt kosteten die Aktien 34,78 Euro und hatten sich somit um mehr als zwei Prozent reduziert.

Die Analysten von Goldman Sachs haben indes ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz von 52,00 auf 53,00 Euro leicht angepasst. Die Anlageempfehlung beließ Analyst William Turner in seiner Branchenstudie vom vergangenen Freitag auf "Buy". Das Andritz-Papier gab um 0,61 Prozent auf 45,70 Euro nach.

