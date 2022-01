Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit plus 1,17% fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit Kursgewinnen und damit etwas erholt von dem sehr schwachen Wochenbeginn gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.746,40 Punkten nach 3.703,01 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 43,39 Punkten bzw. 1,17 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.877,94 Zählern und damit um 1,15 Prozent oder 21,33 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit leichten Zugewinnen und damit nach den deutlichen Vortagesverlusten stabilisiert. Zinssorgen und Ängste vor einem militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hatten zu Wochenbeginn für enorme Kursverluste gesorgt. Nun sehen wir eine Gegenbewegung, meinte ein Marktbeobachter.

Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen uneinheitlich aus. Während die US-Indizes am Vorabend nach sehr schwachem Verlauf noch den Sprung auf positives Terrain schafften, zeigten sich die Märkte in Asien heute Früh im roten Bereich. Die Meldung, dass sich Vertreter Russlands und der Ukraine am Mittwoch in Paris treffen wollen, sorgte am Vorabend in New York für etwas Erleichterung, hieß es von einem Marktbeobachter.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch eher dünn. Konjunkturdaten könnten im weiteren Verlauf neue Impulse liefern: So sind die Vorgaben für den deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex positiv, kommentierten die Helaba-Experten. In den USA richtet sich der Blick auf die Verbraucherstimmung.

Zu den größeren Gewinnern unter den Einzelwerten zählten AT&S mit einem Kursanstieg um 4,22 Prozent, sowie FACC mit plus 4,17 Prozent. Bei den Bankwerten erholten sich BAWAG um 3,93 Prozent und Erste Group legten 2,74 Prozent zu. Raiffeisen-Papiere notierten um 1,65 Prozent fester.

Unter den weiteren Indexschwergewichten lagen OMV 0,27 Prozent im Minus und voestalpine schwächten sich geringfügig um 0,13 Prozent ab. Andritz verbesserten sich um 0,63 Prozent, während Wienerberger 0,19 Prozent nachgaben.

Aktien der Agrana gewannen 0,47 Prozent auf 17,18 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von 19,50 auf 18,80 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde hingegen bestätigt.

ger/spo

ISIN AT0000999982