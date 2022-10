Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit plus 2,36 % sehr fest

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit klar festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.782,15 Punkten nach 2.718,06 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 64,09 Punkten bzw. 2,36 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.404,30 Zählern und damit um 2,28 Prozent oder 31,3 Punkte höher.

Nach starken Übersee-Vorgaben zeigte sich auch das europäische Umfeld weiter auf Erholungskurs. Allerdings ist die Volatilität an den Finanzmärkten sehr hoch und daran wird sich nach Meinung der Helaba-Analysten in absehbarer Zeit wohl auch nichts ändern. In den enormen Kursschwankungen spiegelt sich die Verunsicherung der Marktakteure zwischen Inflationsangst und Rezessionssorgen wider.

Angesichts der sehr dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen könnten Konjunkturdaten erneut in den Fokus rücken. Auf die Problematik der hohen Preissteigerungen werden am späteren Vormittag die EWU-Erzeugerpreise hinweisen. Am Nachmittag stehen dann die Auftragseingänge der US-Industrie zur Veröffentlichung an.

Unter den heimischen Indexschwergewichten zogen Raiffeisen um 3,6 Prozent an und voestalpine legten 3,5 Prozent zu. Aktien der Erste Group gewannen 3,4 Prozent und OMV notierten um 2,8 Prozent fester. BAWAG-Titel verbesserten sich um 2,2 Prozent.

Angeführt wurde die Gewinnerliste im prime market von Pierer Mobility, die um knapp sieben Prozent nach oben kletterten. Am Vortag hatten die Titel allerdings noch einen Abschlag von mehr als sechs Prozent verdauen müssen. Klar fester tendierten heute Vormittag auch FACC mit einem Kursanstieg um 4,5 Prozent. Palfinger zogen um 3,3 Prozent an.

ger/spo

ISIN AT0000999982