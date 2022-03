Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Verlusten

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag deutlich schwächer tendiert. Gegen 10 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 1,98 Prozent bei 3.163,86 Punkten. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 1,93 Prozent auf 1.597,52 Punkte nach unten. Europaweit herrschte zum Handelsauftakt negative Stimmung an den Börsen, so verlor etwa der Frankfurter DAX zuletzt über zwei Prozent.

Einerseits dürften die schwachen Vorgaben der US-Börsen die Stimmung etwas hemmen. Vor allem Technologiewerte standen erneut auf der Verkaufsliste der Anleger. So rutschte der Nasdaq-100 erstmals seit März 2020 in einen Bärenmarkt. Der viel beachtete Technologieindex hat damit von seinem bisherigen Höchststand im November 2021 mehr als 20 Prozent verloren. Zudem lässt die anhaltende Verkaufswelle bei China-Aktien auch in Europa die Anleger wieder vorsichtiger agieren.

Unterdessen zeichnet sich im Ukraine-Krieg weiterhin noch keine Entspannung ab. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über einen Waffenstillstand sind bisher nicht vorangekommen. Die am Montag erstmals per Videoschaltung begonnenen Gespräche blieben ohne greifbare Ergebnisse, nach ukrainischen Angaben sollen die Verhandlungen heute fortgesetzt werden. Wie zuletzt bekannt wurde, werden die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien zu einem Solidaritätsbesuch in die belagerte ukrainische Hauptstadt Kiew reisen.

Am Markt stehen heute Konjunkturdaten aus Deutschland im Fokus. Der viel beachtete ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen steht am Vormittag zur Veröffentlichung an und dürfte dabei einen Einblick in die konjunkturelle Stimmungslage bringen. Wie die Experten der Helaba kommentierten, sollte ein massiver Rückgang des ZEW-Saldos nicht überraschen. Zudem wirft auch die anstehende Zinssitzung der US-Notenbank ihren Schatten voraus. Zur Bekämpfung der hohen Inflation wird die Fed wohl erstmals seit 2018 wieder den Leitzinssatz leicht anheben.

Im ATX Prime gehörten einerseits Papiere aus dem Industriesektor zu den größten Verlierern. So verloren die Aktien der voestalpine zuletzt 3,3 Prozent, die Aktien des Kranherstellers Palfinger verloren 2,8 Prozent und die Anteilsscheine von Wienerberger verbilligten sich um 2,6 Prozent. Auch die schwergewichteten Aktien der Erste Group gaben um 2,6 Prozent ab.

Der heimische Kartonhersteller Mayr-Melnhof hat 2021 dank starker Nachfrage nach Kartonverpackungen und Papieren mehr Gewinn gemacht. Der Jahresüberschuss legte gegenüber dem Jahr davor um 17,5 Prozent auf 190,7 Mio. Euro zu. Die Dividende für 2021 soll auf 3,50 Euro je Aktie angehoben werden, für 2020 waren 3,20 Euro je Titel ausgeschüttet worden. Trotzdem verloren die Titel zuletzt 0,8 Prozent.

Auch die Anteile des Flughafen Wien verloren am Dienstag bisher 1,3 Prozent. Auf den Airports der Flughafen-Wien-Gruppe ist heuer im Februar deutlich mehr los gewesen als vor einem Jahr. Die Passagierzahlen hätten sich von einem Coronajahr ins nächste nahezu versechsfacht, teilte das Unternehmen Dienstagfrüh mit. Das Vorkrisenniveau ist aber mit insgesamt 1,087 Millionen Fluggästen nach wie vor außer Reichweite.

Die Aktien der s Immo tendierten um leichte 0,2 Prozent schwächer bei 21,25 Euro. Zuvor hatten die Analysten der Erste Group ihr Kursziel von 26 auf 24 Euro gekürzt und gleichzeitig ihre Kaufempfehlung ("Accumulate") bestätigt.

Bei den Titeln der OMV ging es um 2,5 Prozent auf 42,29 Euro nach unten. Auch hierbei lag ein aktueller Analystenkommentar der Berenberg Bank vor. Die Experten kappen ihr Kursziel für die OMV-Aktie von 65 auf 54 Euro und bestätigen gleichzeitig ihre Kaufempfehlung ("Buy"). Die Papiere der Ölbranche zeigten sich am Dienstag bisher generell schwach, da auch die Ölpreise etwas nachgaben. So verloren die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO zuletzt 4,3 Prozent.

pma/ger

ISIN AT0000999982