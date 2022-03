Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Verlusten

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag tiefer präsentiert. Der heimische Leitindex ATX verlor um 10.00 Uhr 0,68 Prozent auf 3.359,27 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,59 Prozent auf 1.6988,95 Zähler. Am Vortag hatte es aufgrund von diplomatischen Fortschritten im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch starke Gewinne gegeben.

Im Fokus stand in der Früh unter Marktbeobachtern zunächst die inverse Zinskurve in den USA. Denn erstmals seit zweieinhalb Jahren übersteigt die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen diejenige der zehnjährigen. Eine Inversion gilt üblicherweise als Vorbote einer Rezession. Einige Experten wollten diese Entwicklung allerdings nicht überbewerten.

Mit Bezug auf den Ukraine-Konflikt schrieb der IG-Market-Experte Christian Henke: "Jeder Hoffnungsschimmer wird an den Aktienmärkten zum Anlass genommen, um zu investieren." Trotz aller Gespräche sei ein Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew noch nicht abzusehen. Die russische Regierung habe angekündigt, Truppen aus der Region um die Hauptstadt Kiew abzuziehen und somit zu deeskalieren. Allerdings hätten Experten diesbezüglich Zweifel.

"Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine setzen sich zwar fort, dafür gibt es aber Fortschritte bei den Verhandlungen in Istanbul, die auf eine Entspannung hoffen lassen", kommentierte diesbezüglich die Helaba. Sie verwiesen allerdings auf einen möglichen Gas-Exportstopps Russlands, wenn die Gas-Rechnung nicht in Rubel beglichen würde. Der Westen hatte diese Forderung Moskaus zuletzt abgelehnt.

Konjunkturdatenseitig werden am heutigen Handelstag neben dem EU-Industrievertrauen und den Konsumentenpreisen in Deutschland, die beide für den März erhoben wurden, auch einige Reden wichtiger Notenbanker erwartet. Sprechen sollen neben der EZB-Chefin Christine Lagarde und einigen anderen EZB-Vertreter auch die Fed-Währungshüter Thomas Barkin und Esther George.

Unternehmensseitig stand die FACC im Fokus. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer hat das Geschäftsjahr 2021 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen. Unter dem Strich (Ergebnis nach Steuern) stand ein Verlust von 23,6 Mio. Euro, nach 77 Mio. Euro im Vorjahr 2020. Damit wurden vorläufige Zahlen bestätigt. Die Aktien gaben zunächst ein Prozent ab.

Mit Blick auf die schwer gewichteten ATX-Titel verloren Erste Group 0,7 Prozent und OMV sackten um deutlichere 1,9 Prozent ab, während Verbund mit plus 0,1 Prozent kaum von der Stelle kamen. Indes sanken die Wertpapiere der Wienerberger um zwei Prozent.

ISIN AT0000999982