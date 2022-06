Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Verlusten

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag klar nachgegeben. Gegen 9.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit Abschlägen von 0,60 Prozent bei 3.343,44 Punkten. Auch der etwas breiter gefasste ATX Prime verlor zuletzt ebenso 0,60 Prozent auf 1.680,08 Einheiten. Auch andernorts an den Märkten in Europa gab es Kursverluste. Vor der am Nachmittag anstehenden Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich viele Anleger zurückhalten.

Trotz der sehr hohen Inflationsrate sei laut Marktexperten noch nicht mit einer Leitzinsanhebung der EZB zu rechnen. Jedoch dürften die Weichen für eine geldpolitische Wende gestellt werden. So dürften die Geldpolitiker einerseits das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe verkünden. Andererseits wird wohl auch eine erste Leitzinsanhebung für die folgende Zinssitzung im Juli in Aussicht gestellt werden. Es wäre die erste Zinsstraffung seit mehr als einem Jahrzehnt.

Mit Spannung dürften auch die Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der anschließenden Pressekonferenz verfolgt werden. Hierbei stehen vor allem die zuletzt gestiegenen Zinserwartungen im Fokus. "Sollte EZB-Chefin Lagarde graduelle Erhöhungen in Aussicht stellen und den Eindruck erwecken, dass es für einen Schritt um 50 Bp. keine Mehrheit gibt, könnte es vorübergehend zu einer Korrektur der Markterwartungen kommen", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick.

Bei den Einzelwerten an der Wiener Börse konnten am Donnerstagvormittag die Titel von DO&CO um deutliche 3,4 Prozent auf 87,60 Euro zulegen. Dabei dürfte ein positiver Analystenkommentar der Erste Group für Aufwind gesorgt haben. So bestätigte die Erste-Wertpapierexpertin Vladimira Urbankova ihre "Buy"-Empfehlung für die Papiere und hob das Kursziel von 100,5 auf 115,5 Euro an. Die Zwischenergebnisse des Geschäftsjahres 2021/2022 hätten laut Urbankova gezeigt, dass DO&CO es geschafft habe, schnell wieder zu einem dynamischen Wachstum zurückzukehren.

Ansonsten fanden sich nur wenige Gewinner im ATX Prime. Schlusslicht waren die Titel des Baukonzerns Porr mit minus 2,9 Prozent. Daneben verloren AT&S 2,5 Prozent und Palfinger 1,9 Prozent. Die Papiere der voestalpine verbilligten sich um 2,0 Prozent auf 27,82 Euro. Zuvor hatten die Analysten der Deutschen Bank ihre "Hold"-Empfehlung für die voest-Aktie bestätigt und das Kursziel von 39 auf 35 Euro gekappt.

