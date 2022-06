Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Zuwächsen

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit Aufschlägen tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.50 Uhr mit plus 0,51 Prozent bei 3.027,25 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um 0,47 Prozent auf 1.532,10 Zähler.

"Die Nervosität an den Finanzmärkten ist derzeit hoch", kommentierten die Experten der Helaba. Inflations- und Zinssorgen sowie zunehmende Konjunkturängste würden eine große Rolle spielen, ebenso wie die Sorgen vor einer Energiekrise, nachdem Russland die Gaslieferungen in den Westen reduziert habe. Überdies bleibt die Geldpolitik der Notenbank ein Bremsklotz. Feiertagsbedingt bleiben US-Impulse am heutigen Handelstag aus.

Wichtige Konjunkturdaten dürften zum Wochenbeginn dünn gesät bleiben. Vor der Börseneröffnung waren die Blicke hauptsächlich auf die für Mai erhobenen Erzeugerpreisdaten aus Deutschland gerichtet, die erneut im Rekordtempo nach oben geklettert waren. Sie stiegen um durchschnittlich 33,6 Prozent. Im weiteren Verlauf stehen nun Reden von Währungshütern auf dem Programm.

Seitens Unternehmensnachrichten wurde am Wochenende bekannt, dass der Verbund das derzeit stillgelegte Fernheizkraftwerk Mellach in der Steiermark so umrüsten will, dass dort im Notfall wieder aus Kohle Strom und Wärme erzeugt werden kann. Die Verbund-Aktie gab in der Früh um 0,1 Prozent nach.

Rosenbauer steigerten sich indes um 2,6 Prozent. Mindestens ein alternativ angetriebenes Fahrzeug in allen Baureihen will der heimische Feuerwehrausrüster bis 2023 anbieten können, hatte der Konzern am Sonntag bekannt gegeben. Bis 2030 wolle man den Umsatz zudem auf zwei Milliarden steigern, dieser lag im Vergleich im Jahr 2021 noch bei 975 Millionen.

Unter den weiteren Einzelwerten steigerten sich zudem auch Kapsch TrafficCom um 2,6 Prozent. Für die schwer gewichteten Titel der Erste Group ging es um 2,1 Prozent hinauf. Raiffeisen und OMV erhöhten sich um jeweils 0,6 bzw. 0,8 Prozent.

sto/ger

ISIN AT0000999982