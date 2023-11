Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag plus 0,3 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag im frühen Handel mit moderaten Zuwächsen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich bis kurz nach 9.50 Uhr um 0,34 Prozent auf 3.197,30 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,36 Prozent auf 1.606,54 Zähler.

In der Vorwoche hatten gemäßigte Aussagen der US-Notenbanken Fed und ein schlechter als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Marktakteure spekulieren lassen, dass der Zinsgipfel in den USA bereits erreicht sein könnte. Schwierige konjunkturelle Perspektiven sind demgegenüber als Belastungsfaktor in den Hintergrund getreten, wie die Analysten der Helaba anmerkten.

Mit Blick auf Konjunkturdaten fehlten zum Wochenstart weitere Impulse. Auftragseingänge der deutschen Industrie beeinflussten die Aktienmärkte nicht maßgeblich. Im weiteren Verlauf stehen noch Stimmungsdaten aus der Eurozone auf der Agenda.

FACC-Aktien zogen im frühen Handel um 2,8 Prozent an. Der Flugzeugzulieferer hat mit Pratt & Whitney Canada Corp. einen Vertrag über die Reparatur und Überholung von Lüftergehäusekomponenten unterzeichnet. Die sei für die Oberösterreicher ein "Meilenstein", da es sich so zu einem Komplettanbieter für Komponentendienstleistungen entwickeln würde, erklärte Analyst Christoph Schultes von der Erste Group.

Einen Neuzugang im Vorstand hatte unterdessen die voestalpine zu vermelden. Gerald Mayer soll ab April 2024 Robert Ottel als Finanzvorstand (CFO) des Stahlkonzerns ablösen. Die voest-Anteile notierten zuletzt mit plus 0,3 Prozent.

Die Papiere von Lenzing erholten sich unterdessen um 4,3 Prozent, nachdem sie am Freitag nach Zahlen über fünf Prozent eingebüßt hatten. Andritz kamen nach deutlichen Zuwächsen am Freitag um 0,4 Prozent zurück, AT&S und RBI knüpften hingegen mit plus 0,8 respektive 1,4 Prozent an den starken Wochenausklang an.

spa/mha

ISIN AT0000999982