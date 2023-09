Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag plus 0,56 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit Zuwächsen tendiert. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich bis gegen 9.45 Uhr um 0,56 Prozent auf 3.188,48 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,50 Prozent auf 1.613,59 Zähler zu.

Da die Börsen in den USA am Feiertag "Labor Day" geschlossen bleiben, dürfte sich das auch diesseits des Atlantiks in einem ruhigen Handel wiederschlagen. Etwas stützen dürften unterdessen positive Asien-Vorgaben.

Datenseitig steht am Vormittag nur das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda. Das Sorgenkind bei der Umfrage unter professionellen und privaten Finanzmarktteilnehmern sei aktuell Deutschland, schreiben die Marktbeobachter der Helaba. Jedoch sei im Hinblick auf die heutigen Zahlen zu beachten, dass "je schlechter die Lage ist, desto größer ist die Chance, dass sich die Erwartungen wieder verbessern. Die zuletzt positive Entwicklung an den Aktienbörsen könnte dabei hilfreich gewesen sein."

Unternehmensseitig gestaltete sich die heimische Nachrichtenlage zu Wochenbeginn dünn. Die größten Gewinne im prime market verbuchten Porr mit plus 2,5 Prozent, dem gegenüber standen Marinomed mit Abgaben von 3,3 Prozent. Zuwächse gab es zudem bei heimischen Banken wie RBI (plus 1,2 Prozent), BAWAG (plus 1,2 Prozent) und Erste Group (plus 0,8 Prozent) zu beobachten.

Keine einheitliche Richtung fanden inzwischen die in Wien notierten Ölwerte, die am Freitag deutlich zugelegt hatten. SBO-Aktien legten zum Wochenauftakt 0,4 Prozent zu, während OMV-Papiere sich mit minus 0,1 Prozent knapp behauptet zeigten. Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn in der Nähe mehrmonatiger Höchststände gehalten.

spa/kve

ISIN AT0000999982