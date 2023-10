Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag schwach

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.090,71 Punkten nach 3.119,98 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 0,94 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.559,23 Zählern und damit um 0,91 Prozent tiefer.

Auch das europäische Umfeld startete vor dem Hintergrund des eskalierenden Nahost-Konflikts schwächer in die neue Handelswoche. Der neue Krieg im Nahen Osten sorgt zu Wochenbeginn für Verunsicherung und stärkt die Nachfrage nach "sicheren Häfen", hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Datenseitig richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion: Die deutsche Industrie entwickelt sich weiter schwach. Im August ging die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rücksetzer um 0,1 Prozent erwartet.

Im weiteren Verlauf steht das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda. In den USA dagegen stehen nur einige Fed-Redebeiträge im Kalender, da heute der Columbus Day begangen wird, und die Rentenmärkte geschlossen bleiben.

Die Ölpreise haben am Montag mit deutlichen Aufschlägen auf den schweren Angriff der islamistischen Hamas auf Israel reagiert. Aktien aus dem Öl- und Gassektor waren dementsprechend europaweit gut nachgefragt. In Wien zogen Schoeller-Bleckmann um 0,8 Prozent an.

OMV schwächten sich nach festerem Beginn um 0,3 Prozent ab. Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern hat im 3. Quartal 2023 weniger Öl- und Gas gefördert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres - die Gesamtproduktion ging um 4,5 Prozent auf 364.000 Fass pro Tag zurück. Die Produktion in Russland wird dabei schon seit März 2022 nicht mehr berücksichtigt.

Schwächer tendierten einheitlich die Bank-Titel. So büßten Raiffeisen 1,3 Prozent an Wert ein und Erste Group gaben um 1,7 Prozent nach. BAWAG mussten ein Minus von 0,8 Prozent verbuchen.

Zu den größeren Verlierern zählten die Aktien von EuroTeleSites mit einem Minus von 3,6 Prozent. Kapsch TrafficCom büßten 3,2 Prozent ein und Frequentis fielen um knapp drei Prozent.

ger/mik

ISIN AT0000999982