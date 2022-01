Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag schwächer

Die Wiener Börse zeigte sich am Freitagvormittag im Einklang mit dem europäischen Börsenumfeld schwächer. Der heimische Leitindex ATX gab bis 10.00 Uhr um 0,61 Prozent auf 3.841,71 Zähler nach, damit dürfte die bereits drei Tage dauernde Aufwärtsrallye, der ein tiefroter Wochenstart vorangegangen war, beendet werden. Auch der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,62 Prozent auf 1.923,77 Einheiten.

Schwache Vorgaben der US-Börsen, Zinsängste und Gewinnmitnahmen belasten den heimischen Markt. Konjunkturdatenseitig wurden in Europa Wachstumszahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Die spanische Wirtschaft ist im Schlussquartal 2021 gewachsen, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zum Vorquartal stärker als am Markt erwartet worden war. Auch das französische BIP kletterte etwas deutlicher als prognostiziert. In Deutschland hingegen gab das BIP zum Vorquartal nach, und das etwas deutlicher als erwartet.

In den USA stehen am Nachmittag dann Deflatoren des privaten Konsums im Kalender, die laut Helaba auf den vorhandenen Inflationsdruck hinweisen werden.

Meldungsseitig blieb es in Wien bis dato still, von Analystenseite gab es aber schon Neuigkeiten. Die Erste Group hat im Rahmen einer Sektorstudie zu CEE Banken das Kursziel für die Raiffeisen Bank International von 24,0 auf 34,0 Euro angehoben und das Rating "Buy" bestätigt. Zudem werden die Titel als "top pick" gelistet. Die Aktien gaben in einem schwachen Marktumfeld 0,71 Prozent auf 25,00 Euro nach.

Addiko Bank, die weiterhin mit "Accumulate" und einem Kursziel von 15,50 Euro eingestuft werden, rutschten um 5,77 Prozent auf 12,25 Euro ab. Auch die anderen Bankwerte Erste Group (minus 1,05 Prozent) und BAWAG (minus 0,47) mussten Einbußen hinnehmen. Index-Schwergewicht OMV fiel ebenfalls um 1,17 Prozent.

Die Kursgewinner im prime market führten die Aktien der Post an, die um 1,35 Prozent zulegen konnten. Auch Mayr-Melnhof verteuerten sich um 1,15 Prozent. Ebenso Rosenbauer, die 0,68 Prozent zulegten.

kat/mik

ISIN AT0000999982