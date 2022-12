Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag von ihrer schwächeren Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.137,85 Punkten nach 3.166,36 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Minus von 28,51 Punkten bzw. 0,90 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.569,77 Zählern und damit um 0,85 Prozent oder 13,51 Punkte tiefer.

Auch die europäischen Leitbörsen starteten mit tieferen Notierungen in die neue Handelswoche. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien sowie die Wall Street negative Vorgaben geliefert.

Die Marktteilnehmer werden sich vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche vermutlich in Zurückhaltung üben, zumal heute keine relevanten Datenveröffentlichungen anstehen, kommentierten die Helaba-Experten. Zudem gibt es weder von der Europäischen Zentralbank noch vonseiten der Fed Redebeiträge, die Aufschluss über die geldpolitischen Entscheidungen am Donnerstag bzw. Mittwochabend liefern.

Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb sehr dünn. Zu den größeren Verlierern zählten bis dato die Aktien von Polytec mit einem Abschlag von 3,3 Prozent. voestalpine, Semperit und Immofinanz gaben jeweils um gut zwei Prozent nach.

Bei den Bankwerten zeigten sich Erste Group um 1,4 Prozent tiefer und BAWAG schwächten sich um 0,6 Prozent ab. Hingegen konnten sich Raiffeisen-Papiere um 0,7 Prozent verbessern.

Auch bei den Ölwerten gab es unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten. Während Schoeller-Bleckmann um 0,5 Prozent zulegten, mussten OMV ein Minus von 1,3 Prozent verdauen.

s Immo notierten um 0,33 Prozent leichter bei 12,18 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Titel von "Reduce" auf "Accumulate" angehoben, das Kursziel jedoch auf 14,50 Euro reduziert.

ger/mik

ISIN AT0000999982