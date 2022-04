Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag tiefer

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag schwächer tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.45 Uhr mit minus 0,40 Prozent bei 3.307,02 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,37 Prozent auf 1.664,75 Zähler.

Der Ukraine-Konflikt hatte über das Wochenende eine weitere hässliche Grimasse des russischen Angriffskriegs enthüllt, nachdem ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland Völkermord vorgeworfen hatte. Im genaueren habe laut Selenskyj im Kiewer Vorort Butscha ein Massaker an Zivilisten stattgefunden. Moskau sprach von "Provokation".

Nun müsse sich Russland auf eine Verschärfung der westlichen Sanktionen einstellen, zog der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz noch am Sonntagabend Resümee. Auch Italien würde kein Veto gegen ein fünftes Sanktionspaket einlegen. Der Ruf nach einem Gasembargo wird lauter.

"Hoffnungen auf eine Entspannung der Lage in der Ukraine und Enttäuschungen wechseln sich ab und so bleibt die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht", schrieben die Experten der Helaba in der Früh. Für etwas Erleichterung hätten "die zum Teil deutlich rückläufigen Energiepreise" gesorgt.

Konjunkturseitig wird am Vormittag das sentix-Investorenvertrauen für den Monat April veröffentlicht. Am Nachmittag steht in den USA die Auftragslage in der Industrie für den Februar im Fokus.

Mit Blick auf die Einzelwerte gab es Abgaben bei den Titeln der Raiffeisen Bank International mit minus 1,7 Prozent. Dahinter verloren Semerpit 1,6 Prozent und voestalpine 1,3 Prozent.

Mit Hinblick auf ein mögliches Gasembargo gegen Russland bewegten sich OMV nur wenig von der Stelle. Sie verloren zuletzt 0,1 Prozent. Schoeller-Bleckmann sanken um 0,5 Prozent.

Am anderen Ende des Kurszettels verzeichneten Addiko ein Plus von 1,7 Prozent, Zumtobel stiegen um 1,6 Prozent und UBM um 1,4 Prozent. Der Immobilienkonzern wird am Schluss der Woche seine Bücher öffnen.

sto/pma

ISIN AT0000999982