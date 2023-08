Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag tiefer

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0105 vom 11.08.2023 muss es im 1. Absatz richtig heißen: Der ATX verlor bis ... (nicht: Der ATX bis..) ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Abgaben gezeigt. Zum Schluss der Woche blicken Anleger einmal mehr auf Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Veröffentlicht werden die Erzeugerpreise. Der ATX verlor bis um zehn Uhr 0,56 Prozent auf 3.154,63 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,50 Prozent auf 1.598,04 Zähler hinab.

Neben US-Preisdaten steht am Freitag das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan auf dem Datenkalender. Hierzu kommentierten die Analysten der Helaba, dass sich bereits veröffentlichte Stimmungsbarometer zur Konsumlaune des laufenden Monats im Mittel leicht abgeschwächt hätten, insofern sollen die Erwartungen an den heutigen Daten "nicht zu hochgesteckt" werden.

Unter den Einzelwerten stehen am Ende der Handelswoche die Anteilsscheine von Rosenbauer im Fokus. Der Feuerwehrausrüster hat seine Verluste im ersten Halbjahr geringfügig zurückgefahren. Unter dem Strich blieb ein Fehlbetrag von 11,6 Mio. Euro, nach 11,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das operative Ergebnis (Ebit) drehte aber von minus 23,2 Mio. auf plus 0,7 Mio. Euro. Die Titel gewannen zuletzt 0,4 Prozent.

Die Analysten der Baader Bank haben indes ihre "Buy"-Einstufung für die Aktien der heimischen Polytec nach den jüngsten Zahlen zum zweiten Quartal bestätigt. Das Kursziel wurde vom Analysten Peter Rothenaicher bei 7,00 Euro beibehalten. Zum Vergleich: Die Polytec-Titel notierten bei 4,35 Euro prozentuell unverändert.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte legten unter den größten Gewinnern Semperit um knapp zwei Prozent zu. Für die Papiere der Wienerberger ging es dagegen um starke 4,3 Prozent hinab. Bereits am Vortag hatten die Titel deutlich nachgegeben. Sie waren nach der Veröffentlichung frischer Ergebnisse des Baustoffkonzerns um über 11 Prozent eingebrochen.

