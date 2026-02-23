Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag um 0,16 Prozent tiefer

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kurse aktualisiert (Lead), Ifo-Geschäftsklimaindex (4. Absatz), Einzelwerte (ab 5. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Am Wiener Aktienmarkt hat sich am Montagvormittag im Minus gezeigt. Gegen 10.30 Uhr notierte der ATX zum Wochenauftakt mit minus 0,16 Prozent bei 5.798,41 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,15 Prozent auf 2.881,67 Zähler nach. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen zunächst ebenfalls bergab.

Im Fokus stehen die Themen US-Zölle sowie der USA/Iran-Konflikt. Zunächst musste US-Präsident Donald Trump eine herbe Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof der USA einstecken. Der Supreme Court hatte ihm untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle gegen den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Danach postete Trump auf der Plattform Truth Social, dass er den von ihm verkündeten weltweiten Zehn-Prozent-Zollsatz auf Importe in die USA auf 15 Prozent erhöhen will.

Im Atomstreit mit dem Iran erwägt Trump nach eigenen Angaben einen "begrenzten Militärangriff" auf das Land in der Golfregion. Irans Außenminister Abbas Araqchi drohte den USA mit einem Gegenangriff, warb zugleich für eine Verhandlungslösung. Wie der Vermittler Oman am Sonntag bestätigte, soll am Donnerstag in Genf eine neue Runde indirekter Gespräche über das iranische Atomprogramm stattfinden.

Konjunkturell ging die Woche mit der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland los. Demnach verbesserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Februar stärker als erwartet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 1,0 Punkte auf 88,6 Punkten, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet. Die Unternehmen haben sich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften gezeigt. Auch die Erwartungen verbesserten sich. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.

Unternehmensseitig kündigt sich ein eher ruhiger Wochenbeginn an. Der heimische Leitindex wurde im Vormittagshandel von AT&S gestützt. Die Werte des steirischen Halbleiterherstellers legten um 4,66 Prozent zu. Gesucht waren auch Öltitel, nachdem diese am Freitag Verluste verkraften mussten. OMV gewannen 0,82 Prozent, SBO 0,56 Prozent.

Am unteren ATX-Ende standen Vienna Insurance Group mit minus 1,50 Prozent und Erste Group mit minus 1,03 Prozent.

ISIN AT0000999982