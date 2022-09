Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag weiter im Minus

Der Wiener Aktienmarkt tendiert im Frühhandel weiter schwächer. Bis etwa 9.55 Uhr gab der heimische Leitindex ATX um 0,71 Prozent nach auf 2.824,49 Punkte. Der ATX Prime büßte 0,69 Prozent ein auf 1.432,04 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich schwächer.

Am heimischen Markt gab es zunächst wenige Unternehmensnachrichten. Wie die Wiener Börse am Vorabend mitteilte, kommt es zu keinen Änderungen in der Zusammensetzung von Österreichs Leitindex ATX. Die Andritz AG zieht aber aufgrund der höheren Streubesitzkapitalisierung anstelle von voestalpine AG in den ATX five ein. Die Papiere des Anlagenbauers Andritz gaben um 0,8 Prozent nach, bei den voest-Titeln war es ein deutlicheres Minus von 1,7 Prozent.

Gefragt waren hingegen die Aktien der im Leitindex schwer gewichteten Banken. Bawag-Aktien legten um 0,1 Prozent zu, die Anteile der Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 0,7 Prozent. Nur die Titel der Erste Group gaben leichte 0,1 Prozent nach.

Wie in der Früh bekannt wurde, hat die deutsche Industrie im Juli 0,3 Prozent weniger produziert als im Vormonat. Viele Marktteilnehmer hatten aber einen stärkeren Rückgang erwartet. Auch Chinas Außenhandel hat überraschend an Schwung verloren. Die Ausfuhren legten im August in US-Dollar berechnet nur noch um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der chinesische Zoll berichtete. Experten hatten ein zweistelliges Wachstum erwartet, nachdem die Exporte im Juli noch um 18 Prozent gestiegen waren.

Das Augenmerk der Anleger dürfte jetzt der morgigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gelten. Hier wurde jüngst am Markt ein Zinssprung um 75 Basispunkte erwartet. Mehrere Kommentare von EZB-Vertretern ließen die Zinserwartungen zuletzt aber wieder etwas abflachen. "Insbesondere Äußerungen der Ratsmitglieder Kazaks, Centeno und Stournaras, wonach eine scharfe Rezession die Zinserhöhungen bremsen könnte, wegen der Angebotsschocks Geduld erforderlich und ein schrittweises Vorgehen angebracht sei, haben die Geldmarkterwartungen gedrückt", kommentierten die Analysten der Helaba.

spo/mik

ISIN AT0000999982