Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag weiterhin im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 10.15 Uhr um 0,50 Prozent auf 3.359,20 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,43 Prozent auf 1.687,14 Zähler. Auch die wichtigsten europäischen Indizes zeigten sich freundlich - starke Vorgaben von den US-Börsen sorgten für Rückenwind.

Aus Übersee werden außerdem die marktbestimmenden Daten des Tages erwartet - am Nachmittag wird dort der US-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht. "Die anstehenden US-Daten sollten die Konjunktursorgen zumindest nicht forcieren. Ob sie aber in der Lage sein werden, für deutliches Kaufinteresse zu sorgen, bleibt abzuwarten. Letztlich sind es auch die Zinsängste, die für das insgesamt schwierige Umfeld verantwortlich sind", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld.

Laut Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets hat sich die Stimmung am Markt zuletzt verbessert, auch wenn die Anleger vorsichtig bleiben. "Angesichts der Ankündigung einiger OPEC-Staaten, die Fördermengen zu erhöhen, wurde der Höhenflug des Ölpreises gestoppt. Die Inflationsspirale dreht sich nun ein wenig langsamer. Dennoch verharrt die Teuerungsrate auf einem weiterhin sehr hohen Niveau und dürfte die US-Notenbank dazu veranlassen, unbeirrt an der Zinsschraube zu drehen.

Vor allem ist die Tatsache, dass die Federal Reserve auf absehbarer Zeit damit anfangen könnte, den Finanzmärkten Liquidität zu entziehen, noch nicht eingepreist. Rückenwind kommt auch aus dem Reich der Mitte. Die meisten Corona-Beschränkungen wurden aufgehoben und China produziert wieder fleißig. Die Lieferkettenprobleme könnten schrittweise gelöst werden", fasst der Experte zusammen.

Nachrichten blieben in Wien am Freitag Mangelware, von der OMV gab es aber schon am Vorabend Neuigkeiten. Die OMV-Chemietochter Borealis hat ein verbindliches Angebot für ihr Stickstoffgeschäft erhalten. Das Angebot von Agrofert bewertet das Geschäft auf Basis des Unternehmens mit 810 Mio. Euro. "Der Vollzug wird für die zweite Hälfte des Jahres 2022 erwartet", teilten die OMV und Borealis unter Verweis auf noch nötige Genehmigungen mit. Die Aktien der OMV kletterten bisher um magere 0,1 Prozent. Branchenkollege Schoeller-Bleckmann gaben 1,2 Prozent nach.

Die kräftigsten Verlaufsgewinne konnten bis dato Erste Group einfahren - die Titel des ATX-Schwergewichts zogen um 1,6 Prozent an. Raiffeisen Bank International büßten hingegen gut ein Prozent ein, auch BAWAG sahen ein kleines Minus von 0,2 Prozent. Besser erging es den Versorgern. Verbund legten um 0,8 Prozent zu, EVN gewannen 0,4 Prozent.

