Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag weiterhin klar im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag weiterhin fester gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis 10.00 Uhr um 1,47 Prozent auf 3.254,49 Einheiten zu, kam aber von den Höchstständen knapp nach Sitzungsbeginn wieder deutlich zurück. Der breiter gefasste ATX Prime gewann ebenfalls 1,47 Prozent auf 1.642,04 Zähler.

Schub für den freundlichen Handelsstart kommt von den starken US-Börsen, die am Vortag - gestützt von merklich gefallenen Ölpreisen- klar angezogen hatten. Zudem haben auch die asiatischen Handelsplätze am Mittwoch stark performt.

Weiterhin im Marktfokus steht aber der Krieg in der Ukraine. Zuletzt hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky zu den Gesprächen mit Russland über ein Ende des Krieges vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. "Wir alle wollen so schnell wie möglich Frieden und Sieg", meinte der Präsident. "Aber es braucht Mühe und Geduld."

Nach Börsenschluss in Europa rückt dann die US-Notenbank Fed in den Fokus, sie entscheidet über die erste Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Der Leitzins liegt derzeit noch in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Experten rechnen wegen der anhaltend hohen Inflationsrate nun mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Nach Bekanntgabe der Zinsentscheidung wird Notenbankchef Jerome Powell einen Ausblick auf den weiteren Kurs der Geldpolitik geben.

In Wien blieb es auf Meldungsebene und auch von Analystenseite her bisher recht ruhig. Neuigkeiten gab es von der OMV. Der Konzern will die Öl- und Gasförderung langfristig ganz einstellen und künftig vor allem im Chemiebereich wachsen. Als konkretes Zwischenziel soll die Öl- und Gasproduktion bis 2030 um ein Fünftel reduziert werden - trotzdem soll der Gewinn stabil bleiben, und den Aktionären wird eine wachsende Dividende in Aussicht gestellt. Die Aktien reagierten mit einem Kursverlust von 4,57 Prozent. Auch Branchenkollege Schoeller- Bleckmann verloren 0,21 Prozent.

Daneben sah der Wiener Markt Kursgewinne auf breiter Front, im Branchenvergleich konnten besonders Bankaktien zulegen. Erste Group notierten mit einem Zuschlag von 3,96 Prozent weit oben in der Kursliste. Auch BAWAG (plus 3,57 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 3,15 Prozent) zogen deutlich an. Versicherer zeigten sich ebenfalls stark gesucht. Uniqa verteuerten sich um 2,91 Prozent zu, Vienna Insurance Group um 2,45 Prozent.

