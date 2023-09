Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag wenig bewegt

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit kaum veränderten Notierungen gezeigt. Der ATX stand rund eine Stunde nach Handelsauftakt bei 3.180,06 Punkten, das entspricht einem hauchzarten Aufschlag von 0,03 Prozent. Der breiter gefasste ATX Prime trat bei 1.609,51 Zählern auf der Stelle.

Im europäischen Umfeld waren mitunter deutlichere Abgaben zu sehen. Für eine trübe Anlegerstimmung sorgten schwache Konjunkturdaten aus China. Chinas Dienstleistungssektor ist im August so langsam gewachsen wie seit acht Monaten nicht mehr. Der am Dienstag veröffentlichte Caixin/S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel von 54,1 im Juli auf 51,8. Schon in der vergangenen Woche hatte sich ein ähnlicher Indikator der Regierung eingetrübt.

Aus der Eurozone stehen am Vormittag die Erzeugerpreise auf der Agenda, bevor am Nachmittag die US-Industrieaufträge des Monats Juli anstehen. Nachdem in den USA am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war, sind am heutigen Dienstag wieder stärkere Impulse von Übersee zu erwarten.

Bei den Einzelwerten gewannen Andritz rund drei Prozent an Wert. Unter den Schwergewichten im heimischen Leitindex standen Zuwächse bei OMV (plus 0,4 Prozent) geringen Abgaben bei der Erste Group (minus 0,1 Prozent) und beim Verbund (minus 0,2 Prozent) gegenüber.

Die Papiere von SBO legten nach einer Bestätigung der Kaufempfehlung durch die Erste Group um 0,2 Prozent auf 53,10 Euro zu. Analystin Vladimira Urbankova senkte hingegen das Kursziel des Ölfeldausrüsters auf 82,50 Euro pro Aktie.

