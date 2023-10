Wiener Börse (Eröffnung) - ATX baut Gewinne aus, zuletzt +0,6 %

Die Wiener Börse hat ihre Anfangsgewinne am Freitagvormittag weiter ausgebaut. Der Leitindex ATX stand rund eine Stunde nach Handelsbeginn um 0,56 Prozent im Plus bei 3.041,35 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,48 Prozent auf 1.528,78 Zähler.

Im europäischen Umfeld war zuletzt kein einheitlicher Trend auszumachen. Positive Impulse kamen von Übersee: Zwar hatten die US-Börsen am Vorabend mit Abgaben geschlossen, nach Handelsende veröffentlichte Quartalszahlen des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel wurden jedoch am Markt gut aufgenommen. Dies hatte auch schon die Aktienmärkte in Asien angetrieben.

Am Wiener Aktienmarkt mussten die Akteure nach der gestrigen Handelspause am Nationalfeiertag zudem den Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) einordnen. Diese hatte den Leitzins, wie am Markt erwartet, nicht angetastet. Am heutigen Freitag stehen inzwischen keine wichtigen Konjunkturdaten mehr an.

Unterstützung brachten dem heimischen Leitindex Zuwächse im Bankensektor. Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) verbesserten sich um drei Prozent. Die Bank rief eine außerordentliche Hauptversammlung ein, um über die Auszahlung einer Dividende zu entscheiden. Bei der Hauptversammlung am 31. März war für 2022 vorerst keine Dividende beschlossen worden.

Unter den weiteren Branchenvertretern gewannen Aktien der Erste Group 0,7 Prozent an Höhe. BAWAG-Anteile stiegen um 0,3 Prozent. Die Öltitel SBO und OMV gaben im freundlichen Branchenumfeld hingegen um 1,8 beziehungsweise 0,2 Prozent nach.

spa/sto

ISIN AT0000999982