Wiener Börse (Eröffnung) - ATX baut Kursgewinne am Vormittag aus

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag etwas fester gezeigt. Der heimische Leitindex ATX konnte die Kursgewinne in der Früh rasch ausbauen und legte bis gegen 9.45 Uhr um 0,59 Prozent auf 3.227,81 Einheiten zu. Auch der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,54 Prozent auf 1.614,48 Zähler. Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Vormittag ebenfalls etwas höher.

Die Vorgaben aus den USA waren zwar negativ, doch Rückenwind kam aus Asien. Marktteilnehmer hoffen, dass die chinesische Staatsführung ihre Null-Covid-Politik lockern könnte, um die zunehmenden Proteste in mehreren Städten des Landes zu beenden. Am Montag hatten die in China stattfindenden Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Covid-Maßnahmen für deutliche Kurseinbußen an den Finanzmärkten gesorgt.

Datenseitig stehen am Dienstag Verbraucherpreiszahlen aus Deutschland und Spanien im Fokus, die Hinweise auf die weiteren Zinsschritte der EZB liefern könnten. "Die EZB-Geldpolitik wie auch die diesbezüglichen Erwartungen der Marktteilnehmer könnten von den eingehenden Daten beeinflusst werden. Bisher sind die Marktteilnehmer im Hinblick auf die Ratssitzung der EZB im kommenden Monat nicht eindeutig positioniert. Zwischen 50 und 75 Basispunkte werden erwartet, und die Inflationsentwicklungen könnten das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen", meinen die Ökonomen der Helaba.

In Wien haben Warimpex Zahlen für die ersten drei Quartale 2022 veröffentlicht. Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immobilien-Entwickler hat seinen Gewinn im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr von 2,6 Mio. auf 13,6 Mio. Euro verfünffacht - etwa die Hälfte davon hat das Unternehmen in Russland verdient. Die Aktien reagierten mit einem Kursgewinn von 1,4 Prozent.

Eine Analystenmeinung kam zu FACC. Die Erste Group hat sowohl die Anlageempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 10 Euro für die Titel des Luftfahrtzulieferers bestätigt. Die Papiere notierten bisher unverändert bei 6,09 Euro.

Mit Blick auf die Branchentafel waren Ölwerte im Frühhandel gut gesucht. OMV und Schoeller-Bleckmann verbuchten jeweils einen Aufschlag von 1,2 Prozent. Die Titel hatten am Vortag nachgegeben.

Auch Bankwerte zeigten sich im am Vormittag erholt von den Montagsverlusten. Erste Group und Raiffeisen Bank International kletterten um jeweils 1,1, Prozent nach oben. BAWAG legten um 0,2 Prozent zu. Die Bank hat ihr im Juli gestartetes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von knapp 325 Mio. Euro abgeschlossen. Insgesamt wurden 6.941.942 Aktien zurückerworben, das sind 7,79 Prozent des Grundkapitals.

kat/ger

ISIN AT0000999982