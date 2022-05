Wiener Börse (Eröffnung) - ATX behauptet, Verbund setzt Rally fort

Die Wiener Börse ist am Donnerstag knapp behauptet in den Handel gestartet. Der ATX hielt lag gegen 9.45 Uhr mit einem kleinen Abschlag von 0,20 Prozent bei 3.318,15 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime ermäßigte sich um 0,28 Prozent auf 1.662,65 Zähler. Der Aktienhandel am heutigen Feiertag verlief bisher ruhig, auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen kaum vor.

Stark gesucht waren im Frühhandel Verbund-Aktien und setzten mit einem Plus von 2,7 Prozent auf 93,70 Euro ihren Höhenflug vom Vortag fort. Am Mittwoch hatten die Titel bereits 9,4 Prozent zugelegt, nachdem der Stromkonzern eine Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. Euro in Aussicht gestellt hatte. Die Analysten der Deutsche Bank haben in Reaktion auf die Ankündigung ihr Kursziel für die Verbund-Aktie von 96,0 auf 105,0 Euro erhöht und ihre Empfehlung von "hold" auf "buy" angehoben.

Größere Abgaben gab es in den Bankwerten. Aktien der Erste Group und der Raiffeisen Bank verloren jeweils um die 2,3 Prozent. Die meisten anderen Kursbewegungen hielten sich am Vormittag in engen Bandbreiten.

Impulse für die Börsen könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Wirtschaftsdaten bringen. Es wird die zweite Veröffentlichung zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal erwartet. Auch zur Lage am Häuser- und Arbeitsmarkt gibt es neue Daten.

Das Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses enthielt keine größeren Überraschungen hinsichtlich einer möglicherweise noch stärkeren Straffung der Geldpolitik zwecks Bekämpfung der hohen Inflation. Im Gegenteil: Börsianer sahen eher Hinweise dafür, dass die Notenbank nach einer ersten Phase größerer Zinserhöhungen zum Jahresende hin einen etwas moderateren Kurs einschlagen könnte.

mik

ISIN AT0000999982