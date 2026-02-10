Wiener Börse (Eröffnung) - ATX bei minus 0,22 Prozent

Nach dem Rekordhoch vom Montag ist der heimische ATX am Dienstag knapp nach Handelsstart leicht ins Minus gerutscht. Der Leitindex der Wiener Börse notierte bei minus 0,22 Prozent bei 5741 Punkten. Der ATX Prime gab 0,19 Prozent auf 2.852 Einheiten ab. An den europäischen Börsen gab es zum Star ein uneinheitliches Bild.

Bei den Investoren rückte der heimische Elektronikkonzerns ams-Osram, der an der schweizerischen Börse notiert ist, in den Fokus. Das Unternehmen kündigte am Dienstag ein neues Sparprogramm an: Unter dem Titel "Simplify" sollen bis 2028 weitere 200 Mio. Euro eingespart werden. ams-Osram hat das Geschäftsjahr 2025 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, den Verlust aber massiv eingedämmt. Die Anleger dankten es mit einem Zuwachs der Aktie von fast neun Prozent.

Datenseitig wird es heute ruhig bleiben. Der Fokus dürfte in den USA vor allem auf dem Einzelhandelsumsatz im Dezember liegen. Der Arbeitskostenindex des vierten Quartals wird dagegen wohl kaum für Markteinfluss sorgen, meinen die Experten der Helaba.

moe/mik

ISIN AT0000999982