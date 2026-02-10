ATX
|
5 785,36
|
61,05
|
1,07 %
|
10.02.2026 10:15:00
Wiener Börse (Eröffnung) - ATX bei minus 0,22 Prozent
Nach dem Rekordhoch vom Montag ist der heimische ATX am Dienstag knapp nach Handelsstart leicht ins Minus gerutscht. Der Leitindex der Wiener Börse notierte bei minus 0,22 Prozent bei 5741 Punkten. Der ATX Prime gab 0,19 Prozent auf 2.852 Einheiten ab. An den europäischen Börsen gab es zum Star ein uneinheitliches Bild.
Bei den Investoren rückte der heimische Elektronikkonzerns ams-Osram, der an der schweizerischen Börse notiert ist, in den Fokus. Das Unternehmen kündigte am Dienstag ein neues Sparprogramm an: Unter dem Titel "Simplify" sollen bis 2028 weitere 200 Mio. Euro eingespart werden. ams-Osram hat das Geschäftsjahr 2025 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, den Verlust aber massiv eingedämmt. Die Anleger dankten es mit einem Zuwachs der Aktie von fast neun Prozent.
Datenseitig wird es heute ruhig bleiben. Der Fokus dürfte in den USA vor allem auf dem Einzelhandelsumsatz im Dezember liegen. Der Arbeitskostenindex des vierten Quartals wird dagegen wohl kaum für Markteinfluss sorgen, meinen die Experten der Helaba.
moe/mik
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 782,25
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX gibt nach -- US-Börsen höher erwartet -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain. Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.