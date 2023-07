Wiener Börse (Eröffnung) - ATX dreht am Vormittag ins Plus

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX startete zunächst im Minus, konnte sich dann aber hinaufarbeiten und legte bis 10.00 Uhr um 0,12 Prozent auf 3.216,41 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg ebenfalls um 0,12 Prozent auf 1.627,75 Zähler.

Der Handelsbeginn verlief insgesamt recht ruhig, die Meldungslage zu Wiener Einzelwerten war bisher mager, auch Analysteneinschätzungen blieben bisher weitgehend aus. Die Blicke der Marktteilnehmer sind bereits heute auf die Zinsentscheidung der großen Notenbanken im Wochenverlauf gerichtet. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte anheben.

"Die Frage ist allerdings, ob das Ende der Fahnenstange damit erreicht ist oder ob es weitere Erhöhungen geben wird. Zwar rechnen wir nicht damit, auszuschließen ist es aber nicht und die Notenbanken werden sich wohl alle Optionen offenhalten. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Schritte sinkt aber, sollte sich der disinflationäre Trend fortsetzen und die Konjunktur zur Schwäche neigen", schreiben die Experten der Helaba.

Vor dem konjunkturellen Hintergrund waren die heutigen Datenveröffentlichungen aus Europa von besonderem Interesse. Am Vormittag wurden die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone veröffentlicht, die alle schwächer ausfielen als am Markt erwartet worden war.

Mit Blick auf die Wiener Einzelwerte setzten sich Marinomed mit einem Plus von 2,5 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market. Sehr fest notierten auch Semperit (plus 2 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 1,5 Prozent). Papiere von Index-Schwergewicht OMV gewannen 0,5 Prozent und auch die Versorger Verbund (plus 0,7 Prozent) und EVN (plus 0,5 Prozent) legten zu.

Abwärts ging es am Vormittag für die Papiere von Warimpex, die sich um 2,4 Prozent ermäßigten. Pierer Mobility verloren 1,5 Prozent und Kapsch TrafficCom gaben um 1,4 Prozent nach.

kat/fpr

ISIN AT0000999982