Wiener Börse (Eröffnung) - ATX dreht leicht ins Plus

Die Wiener Börse hat sich am Montag in der Früh nach anfänglichen Verlusten etwas höher präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.30 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 3.104,51 Punkten. Der ATX Prime verlor 0,12 Prozent auf 1.565,94 Zähler.

"Das Auf und Ab an den Finanzmärkten setzt sich fort", kommentierten die Experten der Helaba. Zuletzt sei die Risikobereitschaft wieder größer geworden, von einer dauerhaften Entspannung kann aber nicht gesprochen werden. Als Belastungsfaktoren werden sowohl der Ukraine-Krieg also auch durch China ausgelöste Konjunktursorgen und Lieferkettenprobleme hervorgehoben. Insofern würde es an den Märkten wohl volatil bleiben.

Im Konjunkturfokus stehen Reden von Notenbankern aus Europa und den USA. Überdies wird der Empire-State-Index am frühen Nachmittag veröffentlicht - der erste wichtige Stimmungsindikator des Verarbeitenden Gewerbes im laufenden Monat.

Mit Blick auf die schwer gewichteten Aktien steigerten sich Verbund um 2,2 Prozent. Die Bankentitel der Erste Group (minus 0,1 Prozent) und Raiffeisen (plus 0,2 Prozent) bewegten sich im Vergleich dazu nur geringfügig.

AT&S verloren bei den weiteren Einzelwerten indes 0,4 Prozent. voestalpine-Titel steigerten sich um 1,1 Prozent, während Wienerberger wiederum um 1,5 Prozent nachgaben.

sto/pma

ISIN AT0000999982