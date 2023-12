Wiener Börse (Eröffnung) - ATX erhöht sich um 0,42 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag mit Zuwächsen präsentiert. Der ATX erhöhte sich gegen 10.10 Uhr um 0,42 Prozent auf 3.304,51 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,36 Prozent auf 1.656,40 Zähler hinauf.

Unterstützung erhalten Börsen in Europa von einem starken Schluss an der Wall Street am Vorabend. Der Dow Jones hatte am Donnerstag nach erfreulichen Daten zu Konsum und Preisauftrieb den höchsten Stand seit zwei Jahren erklommen.

Am Berichtstag dürften wichtige Datenveröffentlichungen rar sein. Herausgegeben wird der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den Vereinigten Staaten. Laut Experten der Helaba scheint eine Stimmungsaufhellung auf nationaler Ebene möglich zu sein, "wobei die Expansionsschwelle von 50 Punkten aber wohl nicht erreicht werden kann."

Darüber hinaus werden sich Währungshüter zu Wort melden, sowohl von der Europäischen Zentralbank (EZB) als auch von der Federal Reserve.

Mit Blick auf die Einzelwerte wurde bekannt, dass die S Immo ihr Bürogebäude Eurocenter in Zagreb an die kroatische Atlantic Grupa verkauft hat. Mit dem Verkauf der Büroimmobilie im Wert von 26,5 Mio. Euro soll Liquidität für Investitionen in anderen Kernmärkten der s Immo geschaffen werden, teilte das Unternehmen mit. S Immo stiegen zuletzt um 0,2 Prozent.

Für BAWAG ging es um 0,8 Prozent hinauf. Die Bank hat die Übernahme der Peak Bancorp, der Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, um rund 61 Mio. Euro vollzogen. Die Peak Bancorp wird mit ihrer Tochter Idaho First Bank eine 100-prozentige Tochter des heimischen Geldhauses. Nun werde eng mit dem derzeitigen Führungsteam der Idaho First Bank zusammengearbeitet, um das primär regional ausgerichtete Privatkunden- und KMU-Geschäft in Idaho und den angrenzenden Märkten weiter auszubauen, teilte die BAWAG am Donnerstagabend mit.

Auf Analystenseite meldete sich Goldman Sachs zur Erste Group zu Wort. Die Analysten von Goldman haben in einer Branchenstudie zu europäischen Banken die Bewertung der Erste Group mit "Neutral" aufgenommen. Das Team um Chris Hallam setzte das 12-Monats-Kursziel für die Aktien bei 45,20 Euro fest. Die Titel der Erste Group gaben um 0,3 Prozent auf 37 Euro nach.

Die Analysten von der Erste Group Research haben indes ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Energieversorgers EVN von 30,5 auf 32,5 Euro leicht erhöht. Das "Buy"-Votum wurde vom zuständigen Experten Christoph Schultes bestätigt. Die Titel stiegen um 0,7 Prozent auf 27,2 Euro.

sto/mha

ISIN AT0000999982