Wiener Börse (Eröffnung) - ATX erholt sich um 2,1 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag eine Erholungsbewegung auf die jüngste Talfahrt gestartet. Der heimische Leitindex ATX gewann bis 9.45 Uhr um 2,13 Prozent auf 3.189,93 Punkte. An den vorangegangenen drei Handelstagen war der ATX wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine in Summe um beachtliche etwas mehr als elf Prozent eingeknickt.

Auch an den europäischen Leitbörsen geht es nach positiven Vorgaben von der Wall Street nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung und Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Russland-Ukraine-Konflikt. US-Außenminister Antony Blinken hält diplomatische Verhandlungen im Ukraine-Krieg im Fall einer Deeskalation der russischen Seite weiter für möglich.

Am heimischen Aktienaktien gab es im Frühhandel vor allem starke Zuwächse bei den Banken zu sehen, nachdem die Titel zuletzt massiv unter Verkaufsdruck gestanden sind. Erste Group erholten sich um 5,6 Prozent auf 29 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group zwar um sechs Prozent von 50 auf 47 Euro nach unten revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde aber bestätigt.

Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 2,1 Prozent verbuchen und BAWAG gewannen drei Prozent. Ab 21. März wird die BAWAG zu den fünf Top-Werten (ATX FIVE) an der Wiener Börse zählen. Sie verdrängt dabei den Ziegelkonzern Wienerberger, wurde am Vorabend bekannt. Wienerberger-Titel gewannen in dem positiven Umfeld um 1,4 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten steigerte sich die OMV-Anteilsscheine um 2,4 Prozent. voestalpine befestigten sich um 1,9 Prozent. Mehr als vierprozentige Zuwächse wiesen Palfinger, Schoeller-Bleckmann und UBM auf. Die Papiere des Versicherungskonzern Vienna Insurance Group gewannen drei Prozent.

ste/pma

ISIN AT0000999982