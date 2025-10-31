ATX

31.10.2025 10:17:00

Wiener Börse (Eröffnung) - ATX erneut fester dank Quartalszahlen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ab 3. Absatz ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat am letzten Handelstag im Oktober weiter zugelegt. Rund eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der ATX 1,13 Prozent fester bei 4.802 Punkten. Das ist der höchste Stand seit Ende August. Auf Monatssicht deutet sich damit ein Gewinn von rund 3,6 Prozent an. Der ATX Prime gewann 1,11 Prozent auf 2.391 Zähler.

Damit entwickelte sich der Wiener Leitindex wie bereits am Vortag besser als seine europäischen Pendants. Grund sind vor allem gute Zahlen auf Unternehmensebene. Vor dem Wochenende richteten sich die Blicke auf die Quartalsbilanz des größten ATX-Werts. Die Erste Group übertraf dabei mit ihren Neunmonatszahlen die selbst erhobenen Konsensschätzungen und hob zudem den Ausblick für das kommende Jahr an. Die Analysten der UBS sehen laut einer ersten Reaktion "solide Kernergebnisse und starke Kapitalkennzahlen". Die Aktie kletterte mehr als fünf Prozent auf ein neues Rekordhoch.

Datenseitig stehen am Berichtstag die Verbraucherpreise für die Eurozone auf dem Programm, wobei die Zahlen für einzelne Länder bereits Indikationen geliefert hatten. "Die EWU-Inflation bewegt sich im Zielbereich der EZB und die heute, an Halloween, anstehenden Daten werden die Notenbanker wohl nicht zum Gruseln bringen, auch wenn die Kerninflation noch immer auf einem leicht erhöhten Niveau liegt", schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick.

Unter den weiteren Einzelwerten legten die Aktien der BAWAG um 2,2 Prozent zu und Papiere der RBI behaupteten mit plus 0,1 Prozent die starken Vortagesgewinne. Andritz und Verbund kamen nach dem starken Vortag hingegen um bis zu 1,3 Prozent zurück.

spa/lof

ISIN AT0000999982

