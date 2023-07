Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gab am Vormittag 0,3 % ab

Der Wiener Aktienmarkt hat im Frühhandel mit moderaten Verlusten tendiert. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend dürften sich viele Anlegerinnen und Anleger mit Engagements zurückhalten. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit minus 0,29 Prozent bei 3.231,92 Punkten. Der ATX Prime büßte 0,23 Prozent ein auf 1.634,39 Zähler.

"Nachdem im Juni im Zinserhöhungszyklus pausiert wurde, rechnen die Marktteilnehmer fast unisono mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte", schreiben die Analysten der Helaba mit Blick auf den US-Zinsentscheid. Die Inflation in den USA sei zuletzt zwar zurückgegangen, die "Kerninflation ist aber noch erhöht und bisher haben die Zinserhöhungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsmarktentwicklung gehabt." Am Vormittag wird zudem die Entwicklung der Geldmenge in der Eurozone im Juni veröffentlicht.

In Wien dürften dann die Aktien von Verbund einen Blick wert sein. Der teilstaatliche Stromkonzern hat eine weitere Erneuerbaren-Investition in Spanien abgeschlossen. Von der EDP Renewables Europe S.L.U. wurden Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 257 Megawatt (MW) mit Hybridisierungs- und Repowering-Potenzial zu einem Unternehmenswert von rund 460 Mio. Euro erworben. Experten der Erste Group sprechen in einer ersten Reaktion von einem teueren Kaufpreis. Allerdings kenne man nicht die Entwicklungsmöglichkeiten und Synergie-Potenziale, weshalb man die Nachricht unterdessen als neutral einstufe. Im Frühhandel legten die Papiere leichte 0,1 Prozent zu.

Die Titel von Andritz gaben dagegen etwas mehr als ein Prozent nach - am Vortag hatten sie noch um ein Prozent zugelegt. Wie bereits gestern bekannt wurde, hat der Anlagenbauer Andritz aus Finnland einen Auftrag für das "Front-End-Engineering-Design (FEED) für eine Großanlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff" erhalten. Die Erste-Analysten sprechen in einer Reaktion von einem "Meilenstein" für Andritz Strategie ein führenden Industriepartner für die Wasserstoffproduktion zu werden.

Die in Wien schwergewichteten Bankwerte gaben mehrheitlich nach. Aktien der Erste Group büßte leichte 0,1 Prozent ein, für die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) ging es um fast 0,4 Prozent nach unten. Die BAWAG-Titel hielten sich knapp im Plus.

Die deutlichsten Zuwächse gab es im Prime-Segment bei Polytec: Die Titel verteuerten sich um 1,6 Prozent. Am anderen Ende büßten Marinomed knapp zwei Prozent an Wert ein.

spo/fpr

