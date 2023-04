Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gab am Vormittag um 0,8 % nach

Der Wiener Aktienmarkt ist nach einem wenig bewegten Handelsstart zuletzt klar ins Minus gedreht. Gegen 10.30 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit 3.172,36 Punkten 0,84 Prozent im Minus. Der ATX Prime gab ebenfalls um 0,78 Prozent auf 1.601,77 Zähler nach.

Die schwergewichteten Banken notierten durchgehend tiefer. Die Bawag-Papiere verbilligten sich um 0,2 Prozent, bei Erste Group und RBI war es ein Minus von 0,8 bzw. 0,4 Prozent.

Marinomed gaben deutliche 1,8 Prozent auf 37,5 Euro nach. Die Erste Group hatte das Kursziel für die Aktien von 91,70 auf 57,6 Euro gesenkt, die "Buy"-Empfehlung aber beibehalten.

Den einzigen deutlicheren Aufschlag im prime market gab es bei den Titeln der Telekom Austria, die um 1,5 Prozent zulegten.

Die Auftragsbücher der deutschen Industrie haben sich im Februar so stark gefüllt wie seit über eineinhalb Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft wuchs im Februar um 4,8 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.

Auch die französische Industrie hat ihre Produktion nach einem Dämpfer zu Jahresbeginn wieder ausgeweitet. Im Februar stieg die Gesamtherstellung im Monatsvergleich überraschend deutlich um 1,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch mitteilte.

"Das Hauptaugenmerk der Finanzmarktakteure wird heute dem ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes in den USA gelten, nachdem der Index des Verarbeitenden Gewerbes enttäuscht hatte und deutlicher in den Bereich unterhalb der Expansionsschwelle gesunken ist", kommentieren dann die Analysten der Helaba. Dazu komme der ADP-Report, der Einblick in die Situation am US-Arbeitsmarkt gibt.

spo/fpr

ISIN AT0000999982