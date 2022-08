Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gab um 0,2 Prozent nach

Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel etwas schwächer tendiert. Gegen 10.00 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit minus 0,18 Prozent bei 3.028,54 Zählern. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,14 Prozent auf 1.531,10 Punkte. Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich mehrheitlich leicht im Plus.

Industriezahlen aus Frankreich, Deutschland und Spanien überraschten in der Früh positiv. Die Produktion in den drei Ländern steigerte sich im Juni, obwohl Ökonomen im Vorfeld einen leichten Rückgang erwartet hatten.

Datenseitig könnten Anleger am Nachmittag auf US-Arbeitsmarktdaten schauen. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe seien zuletzt gestiegen, so die Marktexperten. Gleichzeitig verharre die Arbeitslosenquote aber auf sehr niedrigem Niveau. "Alles in allem steht der Arbeitsmarkt den US-Währungshütern nicht im Wege, das Leitzinsband weiter zu erhöhen", schreiben die Helaba-Analysten mit Bezug auf die US-Notenbank Fed.

Deutliche Abgaben gab es in der Früh für Ölwerte - OMV-Titel büßten 1,5 Prozent an Wert ein. Schoeller-Bleckmann gaben um 2,8 Prozent nach. Nachdem auf einer Baustelle der OMV-Chemietochter Borealis in Belgien zahlreiche Arbeiter mutmaßlich Opfer von Menschenhandel waren, verlängert Borealis vorübergehend den Baustopp in Kallo (Nordbelgien), um "genügend Zeit für Untersuchungen" zu haben, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die schwergewichteten Bankwerte tendierten uneinheitlich. Die Aktien der Bawag verteuerten sich deutlich um 1,5 Prozent. Bei der Raiffeisen Bank International (RBI) war es ein Plus von 0,2 Prozent. Für die Papiere von Erste Group ging es um leichte 0,1 Prozent nach unten.

spo/spa

ISIN AT0000999982