Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,16 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag, eine Stunde nach Handelsstart, gut behauptet präsentiert. Der ATX stieg kurz nach 10 Uhr um 0,16 Prozent auf 3.240,65 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,08 Prozent auf 1.634,86 Zähler.

Das datenseitige Interesse dürfte sich am Vormittag auf die Erzeugerpreise der Eurozone richten. Die Experten der Helaba erwarten sich Hinweise darauf, dass die Kerninflation den Hochpunkt der Dynamik erreicht habe und die Jahresrate ebenfalls zu sinken beginne. Am Nachmittag wandert die Aufmerksamkeit nach Übersee, wo die Auftragseingänge der US-Industrie veröffentlicht werden.

Im Blickfeld stehen überdies weiterhin die steigenden Rohölnotierungen. Am Vortag hatte die von der OPEC angekündigte Produktionskürzung die Preise bereits stark steigen lassen und Aktien aus der Erdölbranche beflügelt. OMV gewannen am Dienstagvormittag nach den klaren Zuwächsen am Dienstag weitere 0,5 Prozent. SBO notierten dagegen wenig verändert.

Gesucht waren heute zudem die beiden Bankentitel der Raiffeisen (plus 1,9 Prozent) und Erste Group (plus 1,4 Prozent). BAWAG gaben dagegen am Papier 5,3 Prozent nach, die Aktien werden am Berichtstag allerdings mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

sto/spa

ISIN AT0000999982