Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,4 Prozent

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Im Einklang mit dem freundlichen europäischen Börsenumfeld hat sich auch der ATX am Donnerstag weiter erholt. Gegen 10.20 Uhr notierte der ATX um 0,36 Prozent höher auf 5.907,58 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,35 Prozent auf 2.919,43 Zähler hinauf.

Der Handel verlief an Christi Himmelfahrt weitgehend ruhig. Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone standen nicht auf der Agenda und so dürfte weiterhin die Geopolitik das Marktgeschehen bestimmen. Aus dem Nahostkonflikt kamen keine kursbewegenden Schlagzeilen und die Ölpreise verharrten auf hohem Niveau.

Im Blick steht auch der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan.

Bei den Einzelwerten kletterten Wienerberger mit plus 1,8 Prozent auf 23,22 Euro an die ATX-Spitze. Barclays revidierte ihr Kursziel für die Aktien von 30 auf 28 Euro. Die "Overweight"-Empfehlung wurde aber bestätigt. Während sich aus den besseren kurzfristigen Handelsvolumina kaum etwas extrapolieren lasse, bleibe das Preis-Kosten-Verhältnis ein zentrales Anliegen, so die Analysten.

Unter den Nebenwerten notierten Flughafen Wien nach Verkehrszahlen 0,6 Prozent fester. Weniger Flüge aufgrund der Lage im Nahen Osten und ein reduziertes Angebot bei Billigairlines bescherten dem Flughafenbetreiber im April einen Rückgang beim Passagieraufkommen.

Mit einem Kurssprung fielen Austriacard auf. Die japanische Druckerei Dai Nippon Printing (DNP) hatte am Vortag ein Übernahmeangebot angekündigt. Demnach will DNP 10 Euro in bar je Aktie bieten. Austriacard, die zur Wochenmitte nicht an der Wiener Börse gehandelt worden waren, schossen nun um gut 17 Prozent auf 9,48 Euro hoch.

spa

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