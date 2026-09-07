Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,4 Prozent

Die Wiener Börse ist mit einem Zuwachs in die neue Woche gestartet. Der Leitindex ATX baute rund 30 Minuten nach Handelsstart 0,39 Prozent auf 6.885 Punkte auf. Die europäischen Börsen bewegten sich hingegen noch sehr wenig.

Auf die Stimmung an den Börsen drückt weiter der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der gegenseitige Beschuss ist auch am Wochenende weitergegangen, was die internationalen Ölpreise hoch hält.

In Deutschland ist die Produktion im Juli überraschend gefallen. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist das größte Minus seit August 2025. Keine Impulse wird es aus den USA wegen eines Feiertags geben.

Seitens heimischer Unternehmen war es bis jetzt noch ruhig. Der Halbleiterhersteller AT&S konnte an den starken Wochenschluss anschließen und verbuchte an der ATX-Spitze bisher ein Plus von 5,4 Prozent.

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