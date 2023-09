Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,43 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagvormittag mit etwas höherer Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis etwa zehn Uhr um 0,43 Prozent auf 3.159,12 Punkte. An den europäischen Leitbörsen überwogen hingegen die negativen Vorzeichen.

Thema des Handelstages ist international die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach neun Zinserhöhungen in Folge entscheidet die EZB über den weiteren Kurs. Es ist lange her, dass so viel Unsicherheit darüber bestand, ob die Zinsen weiter erhöht werden oder nicht, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Ob es eine weitere Zinsanhebung geben wird oder ob die Euro-Währungshüter eine Pause einlegen, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rates im Juli offen gelassen. Lediglich eine Zinssenkung hatte die Französin ausgeschlossen.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Bei den schwergewichtete Banken gab es keinen einheitlichen Trend zu sehen. BAWAG verbilligten sich um 1,4 Prozent und Raiffeisen Bank International kamen um 0,7 Prozent zurück. Erste Group legten hingegen um 0,5 Prozent zu.

Immofinanz bauten ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 18,02 Euro. Die Analysten der Deutsche Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienkonzerns von 14,0 auf 16,0 Euro erhöht. Die Verkaufsempfehlung "Sell" wurde unverändert belassen.

Die Papiere des Stromversorgers Verbund gewannen 2,8 Prozent. Deutlich im Minus standen Polytec und RHI Magnesita mit Abschlägen von 2,5 Prozent bzw. drei Prozent.

ste/ger

ISIN AT0000999982