Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,5 Prozent

Nach vorbörslichen Abgaben ist die Wiener Börse am Montag in der Früh dennoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX legte um 9.45 Uhr um 0,52 Prozent auf 2.764,25 Zähler zu. Für den ATX Prime ging es um 0,46 Prozent auf 1.393,55 Einheiten hinauf.

Neben EZB-Redebeiträgen findet sich heute lediglich das regionale Stimmungsbarometer der US-Industrie im Datenkalender wieder. Veröffentlicht wird der Empire-State-Index der Fed of New York, der Hinweise auf die wirtschaftliche Expansionsgeschwindigkeit geben dürfte.

Mit Blick auf die schwer gewichtete Bankenbranche konnten die Erste Group-Titel um 0,4 Prozent zulegen. Dagegen verbilligten sich Raiffeisen um 0,4 Prozent. BAWAG waren mit plus 1,0 Prozent wiederum nachgefragt.

Bei den Scheinen der OMV ging es indes um 1,2 Prozent hinauf, während die Versorger-Titel des Verbunds um 0,1 Prozent marginal tiefer notierten.

In der Baubranche konnten die Anteile am Ziegelhersteller Wienerberger um 1,6 Prozent zulegen. Porr steigerten sich um 1,0 Prozent. Unverändert notierten hingegen Strabag.

In einer Analyse von Jefferies reduzierten die Wertpapierexperten das Kursziel für die Aktien der voestalpine von 22 auf 20 Euro - die Bewertung lautet auf "Hold". Die Titel des heimischen Stahlkonzerns notierten zunächst um 0,5 Prozent höher bei 19,21 Euro.

ISIN AT0000999982